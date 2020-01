Ecco cosa ha detto Michael Jordan sulla Morte di Kobe

Ieri c’ha lasciato uno dei più grandi campioni di sempre. Ieri l’eterno campione Kobe Bryant e sua figlia Gianna Maria (soli 13 anni) ci hanno lasciati per sempre in un terribile incidente in elicottero.

Tutta la comunità sportiva e del basket di tutto il mondo si stringe in un forte sconforto per l’accaduto. Da Trump a Obama arrivano abbracci e dichiarazioni commoventi, ma un commento più di tutti ci tocca davvero il cuore, ed è quello di Michael Jordan, suo eterno rivale.

Michael Jordan dichiara:”“Sono scioccato da questa tragica notizia sulla morte di Kobe e Gianna. Le parole non possono esprimere il dolore che provo. Ho adorato Kobe, era come il mio fratellino. Abbiamo parlato spesso e mi mancheranno molto le discussioni con lui. Era un feroce competitore, uno dei migliori della storia. Kobe era anche un padre incredibile che amava profondamente la sua famiglia ed era molto orgoglioso dell’amore di sua figlia per il basket. Insieme a Yvette, invio le mie più sincere condoglianze a Vanessa, ai Lakers e ai fan di tutto il mondo. J.”

Kobe amava l’Italia così tanto che quando ricevette un Oscar per un cortometraggio sul basket ringraziò la platea in Italiano, vi basti pensare questo. L’Italia è vicina, come noi della redazione a tutta la famiglia Bryant.