Basket Serie A: Brindisi espugna Milano e vola in testa alla classifica

La Stella del Sud è tornata. La Happy Casa Brindisi, la più importante squadra di pallacanestro maschile della Puglia, è in testa alla classifica della Lega Basket Serie A. Nella serata di ieri 13 dicembre gli uomini allenati da coach Frank Vitucci hanno sbancato il Forum di Assago, casa della temibile Olimpia Armani Exchange Milano. Fino ad ora il cammino dei milanesi era stato immacolato, ma a “rovinare” la festa ci hanno pensato proprio i pugliesi.

La Happy Casa è arrivata in Lombardia decisa a prendersi la vittoria. E lo ha fatto con una prestazione sontuosa. Sin da subito i pugliesi hanno dato filo da torcere all’Armani, tendendo sotto scacco gli uomini allenati da Ettore Messina. Sin da subito si capisce che i brindisini venderanno cala la pelle, anche se il match viene giocato in un’atmosfera surreale e spettrale, con gli spalti del grande palasport meneghino vuoti a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.

Pesanti i canestri di D’Angelo Harrison

Tra i pugliesi spicca la prestrazione di D’Angelo Harrison, ormai diventato uno dei beniamini dei tifosi biancazzurri. Proprio lui ha messo a referto 20 punti, che sono stati fondamentali per la squadra di Vitucci per portare a casa il bottino pieno. All’Armani non è bastato un Luigi Datome in grande spolvero che da solo ha segnato 16 punti, top scorer e mattatore della squa squadra. Il match è terminato dunque con il punteggio di 82-88 in favore dei pugliesi.

Adesso Milano e Brindisi sono entrambe a quota 18 punti in classifica, ma da questa situazione ne beneficiano proprio i pugliesi che, proprio in virtù della vittoria in terra meneghina, passano in testa alla classifica della Seria A, con tanta gioia dei tifosi. Questa mattina 14 dicembre la Happy Casa è rientrata in Puglia ed è stata accolta dai tifosi festanti presso l’aeroporto Papola Casale di Brindisi.

La squadra di Frank Vitucci sicuramente in queste ore si godrà la vittoria in terra lombarda, ma la testa dei giocatori è già ai prossimi impegni sia in Italia che in Europa, in quanto il team pugliese milita anche in Champions League Basketball. Nella giornata di sabato prossimo 19 dicembre la Happy Casa affronterà Pesaro nelle mura amiche del Palapentassuglia. Una vittoria con i marchigiani potrebbe spianare la strada dei pugliesi verso il titolo di campioni d’inverno.