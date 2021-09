WEY Coffee 01: all’IAA 2021 arriva l’ibrida plug-in di Great Wall Motors

Oltre alla compatta ORA CAT, la cinese Great Wall Motors ha portato a Monaco di Baviera (scelta per il Brand Experience Centre di WEY), in occasione della locale edizione dell‘IAA 2021, anche un altro veicolo, rappresentato dal SUV ibrido plug-in, di stampo premium WEY Coffee 01, destinato a sbarcare in Europa, attraverso la Germania (in assenza di piani comunicati per gli altri paesi europei tra cui l’Italia), nella prima parte del 2022.

WEY Coffee 01, realizzata dall’omonimo marchio WEY, ha dimensioni da 4.870 mm di lunghezza, per 1.960 mm di larghezza e 1.690 mm di altezza, con un passo di 2.910 mm: all’esterno si notano pneumatici 265/45 R21 con cerchi in lega e un tettuccio panoramico che porta l’abituale peso, pari a 2.220 kg, sui 2.265 kg.

Passando all’interno, spicca – presieduta dal processore Snapdragon 8155 (cui è demandato anche il compito, tra le altre cose, di ottemperare al riconoscimento del viso, e di consentire le connettività senza fili Wi-Fi / 5G) – una robusta dotazione di schermi, tra cui uno da 9 pollici per gestire la climatizzazione, uno principale da 14.6” anche per l’infotainment, un head-up display che proietta in AR il corrispondente di un’area visuale da 7.5”, e un quadro strumenti digitale da 9.2”.

Lato sicurezza, sono presenti le stesse dotazioni per l’ADAS della “cugina” ORA CAT, di modo da consentire il livello di guida autonoma 2 che, in autostrada, è in grado di sterzare e di gestire l’accelerazione / frenata.

Sul versante propulsivo, affidandosi alla spinta termodinamica della trazione integrale offerta dal motore 2.0 TFSI Miller, si ottiene una potenza di 250 cavalli vapore, tradotti in 847 Nm, con uno sprint da fermi (0-100 km/h) in 5 secondi, toccando una velocità massima di 235 km/h. Affidandosi al motore elettrico da 350 kW con 320 Newton metri, energizzato con una batteria da 41.8 kWh, si percorrono 150 km a zero emissioni, volendo anche nelle zone a traffico limitato, anche se in lunga percorrenza la velocità massimale non va oltre i 135 km/h.