Volvo XC40, una delle automobili più sicure in circolazione

Volvo presenta il nuovo suv XC40 come uno dei modelli a trazione esclusivamente elettrica più sicuri in circolazione. Il nuovo veicolo del marchio di Goteborg produce zero emissioni e verrà mostrato il 16 ottobre 2019.

Per proteggere i passeggeri e allo stesso tempo mantere la batteria intatta in caso di incidente, è stata progettata una nuova gabbia di sicurezza: la batteria è protetta da una scocca in telaio di alluminio estruso. I tecnici Volvo hanno rinforzato la scocca anche nella parte posteriore, il propulsore elettrico è stato integrato nella carrozzeria permettendo un’efficace ripartizione delle forze d’impatto verso l’esterno, ciò riduce i danni ai passeggeri in caso di impatto.

La nuova piattaforma ADAS ha introdotto un nuovo sistema di sicurezza utilizzando radar e ultrasuoni. Questo rappresenza un punto di partenza per ottimizzare la guida autonoma del futuro. Sotto il confano del suv sarà posizionato un propulsore con una schema a 3 cilindri (la cilindrata risulta ridotta rispetto ai modelli con 4 cilindri).

Sul sito web “Quattroruote”, Volvo XC40 è stata eletta novità dell’anno con il 12,3% dei voti espressi dai lettori, precedendo così BMW Serie 3 che ha ottunuto il 10,5% di voti e Suzuki Jimny con il 10,2 % di voti. Nell’edizione 2018, il podio è spettato all’Alfa Romeo Stelvio. Nel 2018 la Volvo XC40 è stata eletta “Car of the Year”.

Il presidente Volvo Car Italia, Michele Crisci, ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento”, aggiungendo poi: “XC40 è un modello di importanza strategica per Volvo, che ci ha dato e ci sta dando grandi soddisfazioni e che il pubblico italiano ha subito dimostrato di capire e apprezzare. Con XC40 è stata lanciata anche la rivoluzionaria formula di abbonamento Care by Volvo e non è un caso che anche su questo fronte l’Italia abbia ottenuto risultati da primato. Sono certo che l’arrivo delle motorizzazioni ibride, ormai imminenti, non farà che aumentare il favore degli automobilisti italiani”.