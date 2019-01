Toyota Rav4: la quinta serie del suv più venduto al mondo sarà solo ibrida

Sin dal suo esordio nel 1994, Toyota Rav4 si è imposto come uno degli sport utility più ambiti dagli automobilisti. Non è quindi un caso che a 25 anni dal suo debutto, continui non solo ad essere molto popolare, ma anche a confermarsi in fatto di vendite. Ad oggi il modello prodotto dalla casa giapponese, risulta infatti essere il suv più venduto nel mondo.

Ma oltre a convincere in fatto di stile e soluzioni tecniche, Toyota Rav4 si è fatta largo grazie all’utilizzo delle motorizzazioni ibride. E così sarà anche per la quinta serie, già attualmente ordinabile, ma disponibile nei concessionari solo tra un paio di mesi. In un segmento dove la maggior parte dei concorrenti è legata ancora al diesel, la scelta non può che garantire un indubbio vantaggio. Le vendite di auto spinte a gasolio sono in netto calo: da qui, chi punterà all’elettrificazione, non potrà che beneficiarne già nel breve periodo.

La nuova generazione, disponibile solo in versione ibrida, sarà offerta con tre diverse tipologie di allestimento: Active, Style e Lounge. Per i prezzi si parte dai 37.050 euro della Active a due ruote motrici, fino ad arrivare ai 43.450 euro della Lounge a quattro ruote motrici.

La motorizzazione di riferimento sarà il 2.5 benzina che, come anticipato, sarà disponibile nella sola configurazione ibrida. Sarà infatti abbinato ad un motore elettrico da 88kW, che garantisce una potenza combinata pari a 222 CV, che scendono a 218 nel caso in cui si scelga la versione a due ruote motrici. Grazie a questa soluzione, i consumi in linea con le norme Nedc si attestano sui 4,4 litri per 100 km, mentre le emissioni di CO2 non superano i 100 g/km.

M, oltre alla motorizzazione ibrida, in casa Toyota sono intervenuti per migliorare la distribuzione delle masse, ottenendo un baricentro più basso e una scocca più rigida. Tutto ciò migliora non solo la guidabilità, ma anche la capacità del bagagliaio che raggiunge ora i 580 litri, ben 79 in più rispetto alla serie che va a sostituire. In fatto di Adas, la Toyota Rav4 può poi sfoggiare un allestimento di primo livello. Inoltre, è il primo modello della casa a rendere disponibile il Toyota Safety Sense 2.0, un pacchetto che comprende dispositivi come il sistema di pre-collisione, il mantenimento attivo della corsia, e il riconoscimento della segnaletica stradale.