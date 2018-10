Tesla Motors: ufficile la Model 3 midrange più economica ma con minor autonomia

Tesla, la compagnia automobilistica focalizzata sulle auto elettriche, fondata da Elon Musk, ha annunciato – sia tramite un tweet del suo CEO che attraverso una pagina ufficiale – il varo di una nuova auto midrange, appartenente alla categoria Model 3, ma più economica.

Inserita tra la Model S e la Model X, la Model 3 (il risultato, voluto, è S3X) avrebbe dovuto essere l’auto più economica del gruppo, quella per la famiglia. Le difficoltà di produzione, però, ne alzarono il prezzo, rendendone la diffusione piuttosto rara: ora, Musk prova a rimpolpare le vendite con un downgrade del suo veicolo, dotato di un’autonomia minore (420 vs 500 km) in ragione di una batteria con meno celle: in questo modo, il veicolo, già acquistabile in USA e Canada con le spedizioni previste nelle successive 6-10 settimane (in Italia se ne parla della seconda parte dell’anno venturo), scenderà a 45 mila dollari (- 4.000) che, con le agevolazioni statali previste in California, ed il risparmio nei rifornimenti, corrisponderanno a 31.000 dollari.

Rispetto al modello base, che è possibile definire ora come “Long Range”, dotato di doppio propulsore in grado di offrire una trazione integrale, la nuova Model 3 midrange disporrà di una trazione esclusivamente posteriore, capace comunque di garantire una velocità massima pari a 200 km/h ed uno sprint da 0 a 100 km/h in pressappoco 5.6/5.8 secondi.

Per il resto, dal punto di vista estetico, la Model 3 midrange sarà allestita nella tonalità nero o (con una maggiorazione di 1.500/2.500 dollari) argento metallizzato, blu profondo metallizzato, rosso, e bianco perlato: gli interni, al pari della Long Range, manterranno l’elegante bianco.

Secondo diversi analisti, l’arrivo – inatteso – della Model 3 midrange è da intendersi come il preludio del varo – nel 2019 a cominciare dagli USA – della vera e propria Model 3 “economica” da 35.000 dollari: quest’ultima dovrebbe ribassare ulteriormente l’autonomia, attestandola sui 350 km, garantendo – nel contempo – uno scatto da ferma a 100 km/h in 5.2 secondi e una velocità massima di 235 km/h.