Tesla Model Y: l’elettrica con 7 posti arriva nel 2020. Ecco il prezzo

Tesla è quasi pronta ad immettere sul mercato la Model Y. Si tratta di un suv elettrico costruito sulla stessa piattaforma della Model 3. La Tesla Model Y sarà disponibile in 4 versioni: la Dual Motor All-Wheel Drive (trazione integrale), long range (che punta sull’autonomia), standard range, e performance (punta sulle prestazioni).

La versione più economica, ovvero la Standard Range, costerà in America 39.000 dollari e presenterà un’autonomia di 370 chilometri. La versione Long Range, invece, tocca i 482 chilometri con una sola ricarica. La Tesla Model Y presenta un abitacolo per sette persone e gli interni presentano uno stile minimal.

Tesla Model Y: le caratteristiche tecniche

L’auto è dotata di tetto panoramico, dunque l’abitacolo è molto illuminato, mentre per il sistema infotainment è lo stesso di quello già presente sulla attuale Model 3. Dunque, c’è uno schermo da 15 pollici touchscreen ed è possibile tenere sotto controllo tutti i parametri dell’automobile.

L’auto non si apre con le chiavi, ma necessita dello smartphone. Sull’infotainment, però, così come sul telefono, deve essere scaricata l’applicazione Tesla Mobile per gestire il controllo da remoto e tante altre novità studiate appositamente per semplificare la vita al conducente e ai passeggeri.

Come già detto, la versione Performance è quella che presenta meno autonomia, ma garantisce prestazioni maggiori. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 3.5 secondi, mentre la velocità massima è di 240 km/h. Nella versione “normale”, invece, la stessa accelerazione viene coperta in quasi 6 secondi (quasi il doppio del tempo). Le prime consegne inizieranno per la Performance nel 2020, più precisamente nei mesi autunnali. Per le altre tre versioni, invece, si dovrà aspettare la primavera del 2021. I prezzi variano da 39.000 dollari per la standard a 60.000 dollari per la Performance, passando per i 51.000 dollari della All-Wheel Drive e i 47.000 dollari per la Long Range.