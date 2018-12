Tesla Model 3: arriva il configuratore online. Ecco i prezzi

La Tesla Model 3 si appresta a iniziare la circolazione sulle strade italiane e online, sul sito ufficiale della casa automobilistica, è stato reso disponibile il configuratore online che consente di farsi un’idea sui prezzi base e dei vari optional disponibili. Il configuratore, però, non è accessibile a tutti, ma solo ai clienti che hanno già prenotato una Model 3 e che hanno versato un anticipo minimo di 2 mila euro.

Al momento, le versioni disponibili in Italia sono la Performance e la Long Range. Dopo aver scelto una delle due versioni, è possibile personalizzare il colore. Sono disponibili i colori più disparati e alcuni di essi costano anche 2.700 euro. Quelli più economici sono il blu oceano metallizzato che costa sui 1.600 euro, e lo stesso prezzo è valido per il grigio metallizzato. Gli interni, invece, sono neri per tutte le auto, se si sceglie la versione di serie. Per averli in bianco e nero, bisogna sborsare altri 1.050 euro. I cerchi da 19 pollici sono optional e costano 1.600 euro, mentre quelli da 18″ sono di serie.

Tesla Model 3: gli optional

Il Tesla Autopilot è fornito di serie, mentre per richiedere il pilota automatico avanzato bisogna pagare 5.400 euro. Quest’ultimo optional presenta funzioni nuove che riguardano l’assistenza alla guida. Ad esempio, è incluso il sistema di autosterzatura, il cruise control, il cambio di corsia automatico, il parcheggio automatico in tutti i metodi (parallelo e perpendicolare) con un solo click.

La versione di serie monta il cruise control e tutte le funzioni di emergenza base, come la frenata e la ripartenza in condizioni di traffico o ostacolo improvviso. Le funzioni sono completamente controllabili grazie al display da 15 pollici. Le differenze tra li versioni Long Range e Performance sono parecchie: la prima copre i 0-100 km/h in 4.8 secondi, mentre la seconda in 3.7. Le velocità massime sono diverse poiché la Long Range tocca i 233 km/h, mentre la Performance alle 250 km/h.

La batteria è la stessa, e l’autonomia è molto simile: 530 contro 544 km. L’autonomia più lunga è quella della Long Range. I prezzi variano di 10 mila euro. La Performance costa 70.700 euro base, mentre la Long Range 59.600 euro.