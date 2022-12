Nel 2023 di Nissan ci saranno nuovi modelli in arrivo nelle concessionarie: Ariya, X-Trail e Townstar

Ascolta questo articolo

Le auto targate Nissan previste per il 2023 sono sostanzialmente tutti i SUV ibridi ed elettrici annunciati un anno fa. Proprio queste, in particolare le nuove X-Trail E-Power e Ariya, inizieranno le consegne a tutti gli effetti tra gli ultimi giorni del 2022 e i primi mesi del 2023, accompagnate dalla multispazio Townstar che attende anche la variante elettrica. Il tutto nel primo trimestre, o comunque nella prima metà dell’anno.

Le novità per il 2023. Nissan rilascerà Nissan Townstar, un monovolume che sarà disponibile in due livelli di allestimento: standard e premium. La Nissan X-Trail E-Power sarà disponibile sia in versione normale che ad alte prestazioni e sarà dotata di un motore completamente nuovo. La Nissan Ariya sarà disponibile sia in versione normale che ad alte prestazioni e presenterà un nuovo motore e trasmissione.

La Townstar è una nuova generazione dell’auto compatta multispazio, e deriva dalla piattaforma comune Renault-Nissan, utilizzata sia per la Kangoo che per i nuovi Mercedes Classe T e Citan. Al momento, per la Townstar è disponibile un solo motore a benzina, ma la Casa ha scelto anche di non proporre motorizzazioni diesel. Il Townstar Van è disponibile sia elettrico che con motore a benzina, e costerà circa 44.000 euro. Nissan Townstar è una nuova carrozzeria multispazio che sarà disponibile sia nella variante benzina che elettrica. Dovrebbe arrivare all’inizio del 2023 e costerà circa 44.000 euro.

Nissan X-Trail quarta generazione è un veicolo versatile e pratico, perfetto per le famiglie. Ha spazio per un massimo di sette passeggeri, è basato sulla stessa piattaforma del Qashqai e dispone di motori adatti a una varietà di condizioni. L’autonomia del sistema E-Power è ampia, con versioni alimentate da motori elettrici di trazione e da un sofisticato motore a benzina. I primi esemplari stanno arrivando, ma saranno diffusi entro l’inizio del 2023. Il SUV X-Trail di Nissan è una scelta molto apprezzata dagli acquirenti, e non è difficile capire perché. Ha una carrozzeria elegante che ha un bell’aspetto e viene fornita con una gamma di motori che ti consentono di scegliere ciò che funziona meglio per te. I prezzi partono da 38.080 euro, ma puoi aspettarti di pagare di più se desideri i modelli più nuovi e lussuosi. Le prime consegne di questo veicolo sono previste per il 2022, quindi assicurati di tenerlo d’occhio.

Il SUV elettrico Nissan Ariya è stato annunciato per la prima volta nella primavera di quest’anno, ma a causa della crisi dei chip è stato rinviato al 2023. L’Ariya ha una lunghezza di 4,60 metri, un passo di 2,78 metri e uno spazio di carico che va da 408 a 458 litri. È disponibile in cinque versioni con batterie da 63 o 87 kWh, uno o due motori, potenze da 218 a 394 CV e sistema avanzato di controllo della trazione 4e-Force. Ormai gli ordini sono aperti, ma il listino 2023 è ancora in via di definizione. La Nissan Ariya sarà un nuovo SUV che uscirà a febbraio del prossimo anno. Avrà motori elettrici e ne verranno utilizzati uno o due. La data di arrivo e i prezzi di questo veicolo non sono stati ancora annunciati, ma saranno comunicati a breve.