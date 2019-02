Le prossime auto in uscita da Febbraio: Tesla, Bmw, Audi, e non solo

Molti sono i modelli in uscita nel 2019 e molte sono le novità. Le case automobilistiche proporranno nuovi miglioramenti nel campo della sicurezza stradale e un’implementazione del confort per i viaggiatori. Ecco una selezione con le nuove auto in uscita nel Febbraio 2019 (da immatricolare rigorosamente in Italia).

In questo mese, infatti, le auto nuove in arrivo saranno molte, quindi notevole sarà la possibilità di scelta in caso di acquisto di una nuova macchina. Potrete assicurarvi una novità assoluta. Comprare un’auto nuova ad inizio anno è vantaggioso anche in termini di immatricolazione, in quanto l’auto porterà il nuovo anno come indicazione.

Audi e-tron Quattro. Uno dei primi modelli che vedremo in circolazione sarà sicuramente l’Audi e-tron Quattro, dotata di 2 potenti motori elettrici capaci di erogare una potenza di 408 CV totali. Il listino partirà da 80 mila euro. La batteria sarà di 95 kWh + 150 kWh per consentire la ricarica ultraveloce.

Bmw. Proseguendo nelle new entry, troviamo la Bmw che presenterà, nel mese di Marzo, ben 3 nuovi modelli: la serie 3. la serie 7 e l’X7. Queste vetture saranno dotate dei migliori sistemi di sicurezza che consentiranno ad esempio di far gestire autonomamente acceleratore, freni e sterzo, come nel caso della serie 3. Questo modello partirà da 34 mila euro. La serie 7, prodotta dal 2015, vedrà alcune modifiche sul muso, mentre la parte posteriore dell’autovettura sarà caratterizzata da minori modifiche. Tre saranno i motori disponibili su questo modello: un V12 6.6 M760Li xDrive (a trazione integrale), un V8 di 4.4 con 530 CV, e una motorizzazione ibrida ricaricabile 745e con 394 CV.

Porsche 911. La splendida 911, ormai giunta all’ottava generazione, presenterà un nuovo cambio a doppia frizione PDK da 8 rapporti, carreggiata allargata nella parte anteriore della macchina e avrà, nella parte posteriore, dei sottili fanali a led. Il prezzo di listino della Porsche partirà da circa 126 mila euro.

Tesla Model 3. Aprile sarà un mese decisivo per Tesla, perché uscirà la nuovissima Model 3, caratterizzata da un motore elettrico capace di erogare una potenza di 260 cv. Questo modello, dai prezzi contenuti, darà del filo da torcere alle altre berline di fascia media in quanto il suo prezzo di listino partirà dai 45.000 euro. L’auto promette un’autonomia di 550 km.

Mercedes EQ C. Il suv elettrico di casa Mercedes sarà il modello designato a dar battaglia all’Audi e-tron Quattro. Questo bolide, anch’esso dotato di due potenti motori elettrici, sarà capace di erogare una potenza di 402 CV. L’autonomia, aspetto fondamentale dei veicoli elettrici, si aggirerebbe intorno ai 450 km. Il prezzo sarà di circa 90.000 euro per la versione “base”.