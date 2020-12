L’auto targata Apple quando verrà rilasciata?

Ci troviamo di fronte a nuovi orizzonti incredibili da immaginare e rendere reali, eppure è tutto assolutamente vero. La società con sede a Cupertino è pronta a rilasciare l’ultima grande novità, che a detta di molti andrà quasi probabilmente a sconvolgere e non poco anche il business automobilistico dopo quello tecnologico dominato negli ultimi anni. Insomma notizie esplosive in vista.

Infatti Apple nei prossimi anni potrebbe lanciare sul mercato una nuova auto elettrica che già adesso fa molto discutere. La data di rilascio non è stata ancora decisa e le prime indiscrezioni sono poco credibili. Secondo l’analista esperto della società americana Ming-Chi Kuo, questa nuova grande bomba di mercato verrà rilasciata probabilmente nel biennio 2025-2027.

La difficoltà nell’indicare una data ben precisa è lecita anche perchè si parla comunque di un qualcosa di innovativo e speciale. Infatti direttamente l’analista della Apple ha ribadito in una delle ultime interviste, che l’attuale programma di sviluppo dell’auto non è abbastanza chiaro, e ciò potrebbe influire anche su un possibile rilascio slittato al 2028. Si parla pur sempre di un’auto elettrica e nell’ultimo anno ci sono stati alcuni cambiamenti in questo business, quindi un possibile ritardo a detta di Kuo potrebbe essere quasi scontato.

L’analista ha ribadito che per portare al successo questo nuovo investimento bisogna che Apple punti sempre di più nell’intelligenza artificiale e nei big data. In questo lasso di tempo sicuramente la concorrenza in questo campo si svilupperà e non poco ma ricordiamo sempre che Apple è capace di dar vita a prodotti incredibili.

Per quanto riguarda il nome, ancora non si sa quale adottare per questa nuova Apple Car, anche se alcune idee nell’azienda di Cupertino già sono state valutate ma senza essere rivelate. Non ci resta che attendare ancora qualche anno: nel frattempo godiamoci ciò che l’Apple ha progettato fino ad adesso.