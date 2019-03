Jaguar I-Pace si aggiudica il titolo di auto dell’anno 2019

Come ormai in voga da diversi anni, la vigilia dell’apertura del Salone dell’auto di Ginevra è coincisa con l’attribuzione del prestigioso premio di Car of the Year. Il più autorevole dei riconoscimenti internazionali del settore automotive è stato attribuito alla Jaguar I-Pace, il suv elettrico della casa di Coventry.

Nato nel 1964, il premio ha sempre incoronato il modello che più si è contraddistinto sotto una serie di aspetti, come il design, il confort, il contenuto tecnologico, la sicurezza, la funzionalità e, non da ultimo, il rapporto fra qualità e prezzo. Negli ultimi anni ha poi acquistato sempre più peso un altro dettaglio, che risponde al nome di impatto ambientale.

Dei 39 modelli commercializzati nel corso del 2018, la giuria di 60 giornalisti provenienti da 22 Paesi europei ha dovuto scegliere tra sette finaliste. Oltre alla Jaguar I-Pace, i modelli in lizza erano la Citroen C5 Aircross, la Peugeot 508, la Ford Focus, la Kia Ceed, la Mercedes Classe A, e l’Alpine A110.

Ed è stata proprio quest’ultima a dar maggior filo da torcere allo sport utility inglese. La sportiva transalpina ha infatti collezionato lo stesso numero di punti della Jaguar, 250, costringendo gli organizzatori ad un nuovo conteggio. Per la prima volta in 55 anni di storia, si è fatto ricorso alla norma regolamentare che prevede in caso di ex aequo di verificare quanti giurati hanno votato un modello come prima opzione. Jaguar ha così sopravanzato la rivale francese per 18 a 16, succedendo alla Volvo XC40 che aveva vinto il titolo lo scorso anno.

Per Ian Callum, responsabile dello stile del brand che si è aggiudicato per la prima volta in assoluto il premio di Car of the Year, quello assegnato è “un attestato che premia la crescita del brand sotto il profilo della tecnologia, ma anche dello stile”.