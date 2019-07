In arrivo un accordo tra Ford e Volkswagen per le auto elettriche

Il nuovo pianale MEB realizzato dal gruppo Volkswagen sembra essere il punto cardine di questo nuovo accordo: questa piattaforma, come già era stato annunciato nell’ultimo salone di Ginevra, è stata progettata anche per essere condivisa con altri produttori, e uno di questi – arrivato al momento opportuno – sembra sia proprio Ford.

L’accordo tra le due parti, che fa seguito a quello tra BMW e Daimler, non è ancora ufficiale ma – secondo il giornale Automotive News – è molto vicino: i due costruttori avevano già collaborato per la realizzazione di veicoli commerciali e quindi c’è già affinità tra i due marchi e le trattative quindi saranno sicuramente agli sgoccioli.

L’accordo che verrà chiuso dalle due parti sembra che non si limiterà solamente alla condivisione del pianale MEB, ma sarà molto di più. Secondo molti rumors, si estenderà anche alla guida autonoma e all’AI in vettura. Infatti, la casa di Detroit è molto più avanti rispetto al marchio di Wolfsburg nella guida autonoma e nell’ intelligenza artificiale. Ford, pochi mesi fa, infatti, aveva investito 4 miliardi di dollari nella società Autonomos Vehicles of Ford, “una nuova società creata appositamente dal marchio di Detroit per lo sviluppo di tecnologie d guida autonoma e intelligenza artificiale in vettura“.

Il marchio americano aveva spesso poi mandato annunci tramite il suo CEO Jim Hackett, ribadendo l’interesse a collaborare per lo sviluppo di queste nuove tecnologie che, secondo Ford, saranno il futuro della mobilità e delle autovetture.

Si vocifera che il prossimo 11 luglio, in occasione del meeting del consiglio di sorveglianza Volkswagen, l’accordo sarà ufficialmente rilasciato, ma le fonti sono ancora incerte a riguardo. Il rilascio dell’accordo sarebbe molto proficuo per il marchio americano, perché a breve anche Toyota rilascerà il suo pianale per le prossime vetture completamente elettriche, e anche il marchio giapponese è intenzionato a collaborare con altri marchi con il loro pianale.