Fiat 500: arrivano le serie speciali “Star” e “Rockstar”

Pur in vista del suo 12esimo compleanno, Fiat 500 continua a mantenere intatto tutto il suo fascino evergreen. La sua linea e quel suo modo estroverso di intendere la mobilità non passa mai di moda, rappresentando un’icona più unica che rara nel sempre più frenetico e innovativo mondo dell’auto.

Così, mentre il settore si evolve continuamente, Fiat 500 rimane una certezza che non ha bisogno di essere trasformata, ma più che altro affinata per incontrare i gusti di una clientela sempre più ampia. Da qui si spiega il lancio di due nuove serie speciali denominate “Star” e “Rockstar”, versioni che come anticipato da Luca Napolitano, responsabile dei brand Fiat e Abarth nel mercato Emea, faranno sì che “la famiglia 500 diventi ancora più trasversale, giovane ed emozionale”.

Presentate al Centro Stile Fca, le due nuove versioni sono state messe a punto per assecondare i desideri di una particolare tipologia di automobilista. La “Star”, con il suo colore rosa polvere, è stata pensata per soddisfare le esigenze delle donne, mentre la “Rockstar”, disponibile nella tinta verde tecnico satinato Portofino, andrà a stuzzicare il pubblico maschile. Ad ogni modo per attirare anche un pubblico più giovanile, abbinati all’acquisto di entrambe le versioni, sono previsti sei mesi di Apple Music in omaggio.

Gli interni, pensati tenendo conto dei più nostalgici ma anche dei gusti delle nuove generazioni di millennials, nella “Rockstar” saranno ispirati agli abiti sartoriali gessati. Anche la “Star” sarà molto stilosa, adottando combinazioni di colori bianco sabbia e nero, oltre ad alcuni dettagli in ecopelle. Le due nuove versioni celebrano al meglio il traguardo dei 3 milioni di auto vendute in Europa. Allo stesso tempo, così come sottolineato da Luca Napolitano, “oggi due terzi dei clienti della 500 sono donne, mentre due terzi di quelli dell’Abarth sono uomini. Vogliamo rimescolare gli ingredienti”.

Disponibili entrambe in versione berlina (da 17.500 euro) o cabriolet (da 20.200 euro), saranno ordinabili con due motorizzazioni, che saranno il 1.2 aspirato da 85 cv e il 0.9 Twinair turbo da 85 cv. Per chi volesse orientarsi sulla doppia alimentazione benzina-Gpl, a listino sarà presente anche il 1.2 da 69 cv.