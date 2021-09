Cupra UrbanRebel Concept: a IAA 2021 l’ecologica cittadina con aspirazioni da hypercar

Alla manifestazione IAA 2021 in corso, nel relativo fuorisalone, in uno stand allestito tra le strade cittadine di Monaco di Baviera, la spagnola Cupra (spin-off di SEAT, gruppo Volkswagen), ha annunciato il varo, nel 2025, della compatta elettrica cittadina UrbanRebel, presentata come “un’auto da citta ad alte prestazioni“. Proprio per illustrare questo piccolo gioiello ne è stato mostrata la versione concept, a dir poco estrema.

La Cupra UrbanRebel Concept, dimensionata a 4.080 mm di lunghezza, 1.795 mm di larghezza, e 1.444 mm di altezza, certo destinata a essere meno estrema nel 2025, ad oggi si concede diversi accorgimenti iper aerodinamici: il frontale ha un cofano appuntito con un’ampia bocca d’aerazione che ricorda quella di un enorme pesce teso a ingoiare quintali di plancton nelle profondità oceaniche. Anche i fari sono suggestivi, essendo stigmatizzati con LED triangolari.

Lateralmente, è possibile apprezzare degli estesi “zigomi” che vanno dal terzo montante ai grandi passaruota, passando per le portiere. Sul retro, sopra l’ampissimo diffusore, spicca – in alto – un notevole alettone con fanali a LED che lo accompagnano in larghezza, rappresentando assieme ai lati una U il cui tasso di aggressività sportiveggiante è rappresentato anche dal logo corniforme, a LED, posto appena poco più in basso.

Nonostante quello esibito si sostanzi in un prototipo, la Cupra UrbanRebel Concept è stata sommariamente dettagliata, oltre che nello stile, anche a livello prestazionale: nello specifico, il relativo motore elettrico normalmente ha una potenza pari a 339 CV (per la precisione, di 250 kW) ma, innestando la funzione “Boost”, è possibile “overcloccarlo”, temporaneamente, sino a 435 CV (320 kW), sì che sia possibile eseguire lo scatto da ferma (0) a 100 km/h in un tempo praticamente da hypercar, ovvero in appena 3.2 secondi.

A fare da fondamento all’insieme della Cupra UrbanRebel sarà la medesima piattaforma MEB scelta da Volkswagen per le altre compatte elettriche del suo universo, tra cui spiccheranno anche i marchi Audi, Skoda, Seat e, appunto, Volkswagen (es. con la Volkswagen ID.Life).