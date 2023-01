Citroën ë-C3: ufficiale la city car economica al 100% elettrica

Ascolta questo articolo

Era il 2016 quando Citroën lanciò la sua auto compatta, da segmento B, C3, con motori a benzina o diesel e una certa vocazione ai “social”. A distanza di tanti anni, un equivalente del tutto elettrico, la Citroën ë-C3 è arrivata nel mercato indiano, col marchio del gruppo Stellantis che dovrà vedersela con concorrenti come la Tata Tiago.ev, la Renault Twingo E-Tech o la Dacia Spring.

Compatta, la nuova Citroën ë-C3 ha molti punti in comune col modello termodinamico: il design è praticamente uguale, a parte il fatto che qui manca il tubo di scarico, vi è la presa per la ricarica sul parafango e, sulle portiere, vi è una “e” di color blu. All’interno, oltre al touchscreen da 10 pollici vi è, nella zona normalmente destinata al cambio, il selettore EV (es. per avanti – Drive, indietro – Reverse, folle – Neutral, parcheggio — Parking).

Mancano le tecnologie più sofisticate di assistenza alla guida, ADAS, con la sicurezza che viene affidata a due normali airbag. A livello propulsivo, la Citroën ë-C3 si avvale di un motore elettrico con 42 kW di potenza, capace di generare un valore di 143 Nm (Newton metri) di coppia motrice, per una velocità massima che è di appena 107 km orari e uno scatto, da 0 a 68 km/h, che avviene in 6,8 secondi.

Ad alimentare questo veicolo è una batteria al litio, con una modesta capienza di 29,2 kWh. Secondo l’azienda, tale accumulatore è capace di offrire un’autonomia di 320 km, calcolati però secondo il generoso ciclo indiano ARAI. Per la ricarica è possibile usare la carica a corrente alternata (AC), da 3,3 kW, o quella a corrente continua (CC, o DC) che, pur tenendo conto della scarsa capienza della batteria, impiega comunque 57 minuti per passare dal 10 all’80% di rabbocco energetico.

Al momento è difficile ipotizzare se quest’auto avrà un suo equivalente in Occidente, ove Stellantis, la casa madre del marchio francese, commercializza già la Peugeot e-208. In India, tuttavia, la Citroën ë-C3 viene venduta, tenendo conto del cambio attuale rupie-euro, tra i 9.000 e i 14.600 euro circa, risultando quindi molto conveniente, come da tradizione locale.