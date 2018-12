Changan CS85: dalla Cina la coupé smart con cambio automatico e trazione integrale

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Bella è bella questa coupé cinese della Changan Motors: nulla da dire. Esprime bene sia carattere che dinamicità: le tecnologie di guida assistita sono presenti, come doveroso in un veicolo di questi tempi, mentre la presenza di motorizzazioni potenti con cambio automatico e trazione integrale permettono di sfruttare la coupé anche per lunghi tragitti e gite fuori porta. Deliziosa, infine, la spaziosità e la cura nel dettaglio degli interni.