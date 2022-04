Arriva il navigatore satellitare per camper e roulotte GO Camper Max di TomTom

TomTom è una nota società olandese che, sin dalla sua nascita, nell’ormai lontano ’91, produce sistemi di navigazione satellitare che, col passare del tempo, si sono un po’ spostati dai veicoli ai palmari e agli smartphone: quasi all’insegna di un ritorno alle origini, l’azienda acquartierata ad Amsterdam ha annunciato un interessante sistema di navigazione per roulotte e camper, accompagnando quindi l’arrivo della primavera e il ritorno alle scampagnate outdoor.

Il nuovo prodotto targato TomTom, noto col nome di TomTom GO Camper Max, è un classico navigatore con uno schermo da 7 pollici longilineo e risoluto in HD: a gestirlo è un processore che, più potente delle passate generazioni, ne migliora le prestazioni, con l’utente che potrà connettervi il proprio smartphone via Bluetooth. In tal modo si potranno sfruttare i servizi TomTom Live, gratuiti per un anno (dopo il quale andrà sottoscritto un abbonamento) che offrono vari benefits, come le informazioni sui veicoli elettrici disponibili nei punti di interesse, le piazzole di ricarica, il prezzo dei carburanti in tempo reale, le previsioni meteo live, e gli avvisi sugli autovelox.

Il nuovo TomTom GO Camper Max, migliorato (di 3 volte) anche nella rapidità con cui aggiorna le mappe in wireless, mette a disposizione, oltre alle normali funzioni di navigazione, anche alcune feature specificatamente calibrate per il particolare veicolo cui è destinato, visto che permette di impostare dei percorsi che tengano conto del peso e delle dimensioni del camper e/o della roulotte, in modo da non rimanere incastrati in strade troppo strette o tagliati fuori da ponti troppo bassi.

Molto interessante, poi, grazie al nuovo navigatore TomTom GO Camper Max, si rivela essere la funzione dei percorsi panoramici: in pratica, nel caso non ci si voglia accontentare del piattume degli spostamenti autostradali, si potrà impostare, a beneficio dei passeggeri, un percorso più intrigante per gli occhi, settando parametri come la pendenza o la tortuosità dei percorsi, con la feature in oggetto che si premurerà anche di evidenziare migliaia di POI, punti d’interesse, sparsi in giro per il Vecchio Continente, con anche l’indicazione delle zone di campeggio dove far sosta tra una tappa e l’altra.

Per accaparrarsi il nuovo navigatore per camper e roulotte TomTom GO Camper Max da poco annunciato, è già possibile rivolgersi allo store online del brand, o nei negozi fisici, mettendo in conto una spesa pari a 399 euro.