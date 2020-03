Apex AP-0: ufficiale la super sportiva elettrica due posti (anche) da strada

Essendo stato annullato l’autosalone di Ginevra, anche la britannica Apex Motors, come Koenigsegg e Aston Martin, ha tenuto un evento streaming, del tutto digitale, per presentare la sua prima Apex AP-0 che, a fronte di prestazioni da brivido, rifiuta l’appellativo di hypercar in quanto valutata come una supercar elettrica (anche) da strada.

Apex AP-0 monta un powertrain elettrico capace di sfoderare una potenza di 650 cavalli vapore, tradotti un un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi, propedeutica a superare, come velocità massima, i 300 km orari. Per raggiungere tali risultati, Apex Motors ha curato a puntino l’aerodinamica della sua due posti sportiva ed ecologica, rimuovendo gli specchietti laterali (ovviati da telecamere), montando una pinna che sconfina sulla coda, e scegliendo – come sospensioni regolabili elettronicamente – un modello a bassa escursione, di tipo “push rod”, poco impattanti sul piano delle masse non sospese, in quanto di scarso ingombro (e più facili a montarsi).

Sempre con un occhio all’aerodinamica, è sotto il pianale che risulta ubicato il pacco batterie: quest’ultimo, dimensionato a 90 kWh, secondo il ciclo WLTP, dovrebbe assicurare un’autonomia teorica di 515 km, scalabili al ribasso man mano che si spreme il motore sul piano delle prestazioni. Il rabbocco energetico, invece, ricorrendo a caricatori CCS da 350 kW, può avvenire rapidamente, tanto che in quarto d’ora si recupera l’80% dell’energia totale.

Gli interni, lussuosi, esibiscono due sedili (quello del conducente con soli 10 cm quale altezza di guida) avvolgenti di tipo sportivo, con tanto di cintura a 4 punti, di fronte ad un volante quadrato e a un infotainment in cui il display olografico ha il compito di fornire, mediante un simulatore in realtà aumentata, utili informazioni per migliorare la resa in pista: sul piano della guida smart, il conducente potrà contare, nella Apex AP-0, su una guida autonoma di 3° livello, grazie ai sensori Lidar che, montati sul tetto, tracciano una mappa 3D (sino a 100 metri) attorno al veicolo, interagendo con tecnologie ADAS quali il mantenimento di corsia, e la frenata automatica in caso di emergenza.

Leggera, con appena 1.200 kg di peso, grazie al telaio in fibra di carbonio, la Apex AP-0 arriverà in commercio tra due anni circa, a fine 2022, listata unitariamente a pressappoco 165 mila euro, ovvero – quanto a prezzo di partenza – a 150.000 sterline.