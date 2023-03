World Baseball Classic, l’Italia si qualifica ai quarti di finale e sfiderà il Giappone

L’Italia fa la storia al World Baseball Classic e si qualifica ai quarti di finale del mondiale. La nazionale è composta quasi interamente da giocatori italoamericani e, grazie all’aiuto dato dalla Major League Baseball (MLB) che concede e anzi favorisce il coinvolgimento dei suoi giocatori nel torneo, l’Italia è riuscita ad arrivare ai mondiali con dei giocatori molto importanti provenienti dal campionato più importante al mondo dedicato al baseball.

Infatti nella lista dei convocati di Mike Piazza, altro simbolo del baseball americano e storico per il suo fuori campo fatto nella giornata di venerdì 21 settembre 2001, appena dieci giorni dopo il tremendo attacco al World Trade Center, i nati in Italia sono solamente 4 su 38.

Il cammino della nazionale al World Baseball Classic

La nostra nazionale parte nel migliore dei modi ai World Baseball Classic, vincendo agli extrainning contro Cuba con il risultato complessivo di 6-3. Il trionfo ha fatto parlare in maniera molto positiva anche all’estero, poiché per lo stato americano il baseball resta lo sport principale, ove vantano un palmares di tutto rispetto (3 oro alle Olimpiadi del ’92, ’96 e 2004 e due argento nel 2000 e nel 2008). Ha vinto invece 25 mondiali non organizzati dalla World Baseball Classic, di cui nove consecutivi a cavallo del 1984 al 2005.

Gli azzurri perdono la seconda partita in un gremito Taichung Intercontinental Baseball Stadium contro i padroni di casa della nazionale del Cina Taipei con il risultato di 11 a 7, nonostante l’Italia a metà gara stesse conducendo il match con un parziale di 5-7.

La terza partita sembrava decisiva, ma purtroppo l’Italia cade anche contro Panama con il risultato di 0-2, ove la nazionale viene immediatamente freddata da un fuoricampo singolo degli avversari. La nazionale italiana non riesce mai a essere incisiva contro i panamensi, ove però vanno dati i giusti meriti per aver organizzato un match molto importante in fase difensiva.

La partita decisiva contro l’Olanda

Grazie ai risultati degli altri match, l’Italia può giocarsi il match contro l’Olanda con la possibilità, seppur minime, di qualificarsi ai quarti di finale dei World Baseball Classic. Infatti, come spiegato anche dalla bellissima telecronaca di Sky con Faso e Michele Gallerani, la nostra nazionale per passare al turno successivo deve vincere con uno scarto minimo di quattro punti.

La partita non si mette nel migliore dei modi, poiché l’entusiasmo sembra spegnersi al terzo inning con un singolo fuoricampo fatto da Chadwick Tromp. L’Italia però riesce a riprendersi immediatamente, mettendo al quarto inning ben sei punti con una prima valida fatta da Dominic Fletcher e poi da Brett Sullivan che consente il momentaneo pareggio, e poi si portano sul 2-1 con un “lancio pazzo” dell’esperto Mike Bolsenbroek. Da questo momento in poi la nazionale, che vola sulle ali dell’entusiasmo grazie anche alle incertezze dei battitori avversari, riesce a fare 6 punti nel quarto inning.

Al sesto inning arrivano le prime difficoltà per l’Italia in difesa, giacchè gli avversari si ritrovano con le basi piene e zero eliminati e viene chiamato Joe LaSorsa al lancio, che sostituisce Neil Andre Pallante. Il lanciatore viene chiamato per cercare di subire i meno punti possibili, ma qui accade il miracolo sportivo: prima procura l’eliminazione di Didi Gregirius e poi confeziona due strike-out da su Jonathan Schoop e Roger Bernardina.

Un inning che sembra aver distrutto mentalmente gli olandesi, che non riescono più a rendersi molto pericolosi in fase offensiva. Per l’Italia qundi riesce a difendersi in maniera egregia, facendo un altro punto nell’ottavo inning portando il risultato finale sul 7-1.

Con la vittoria contro l’Olanda per la nostra nazionale ora è attesa il match nella giornata di giovedì 17 alle ore 11 contro i padroni di casa del Giappone. Una sfida proibitoria sulla carta per l’Italia (poiché gli asiatici possono contare come lanciatore il fuoriclasse Shōhei Ōtani dei Los Angeles Angels), ma sicuramente i nostri ragazzi riusciranno a farsi valere anche in questo match.