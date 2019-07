Wimbledon 2019, un incredibile Roger Federer batte 3-1 Rafael Nadal: sfiderà in finale Novak Djokovic

La 40esima sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal è stata vinta da “King Roger“. A questo incontro si era arrivati con un parziale di 25-14 a favore del tennista maiorchino, che in questo periodo sta mostrando una grandissima forma grazie al suo 12° Roland Garros e il suo 9° titolo agli Internazionali d’Italia 2019.

Un’ottima annata anche per Roger Federer, che ha vinto la Hopman Cup, rappresentando la Svizzera in coppia con la connazionale Belinda Bencic e l’ATP 500 di Dubai raggiungendo il 100º titolo della sua carriera, diventando il secondo tennista della storia a raggiungere tale traguardo. Arriva anche il suo 101° e 102° titolo con la vittoria del l’ATP 1000 di Miami e al Master 1000 di Madrid.

La vittoria di Roger Federer

In conferenza stampa entrambi si sono scambiati delle parole di reciproco rispetto, con Roger che in queste settimane ha ricordato più volte l’esibizione in Sudafrica per beneficenza con Rafael Nadal per la giornata del 7 febbraio 2020. Ma in campo è una vera battaglia e, seppure il primo set si giochi più sul servizio, si arriva ai tie break in cui Federer riesce a trionfare per 7 a 3.

Il secondo set invece viene dominato da Rafael Nadal, che rischia di “brekkare” Roger Federer sin dal primo servizio. Nel corso del set inizia anche ad alzarsi il livello dei due campioni, che riescono a regalare al pubblico dei colpi incredibili. Ma il set finisce 6-1 per il tennista maiorchino.

Nel terzo set Roger Federer ottiene un set break al quarto gioco, poi annulla tre palle per il break point a Rafael Nadal e si porta sul risultato di 6-3.

Il quarto set è stato deciso dal break di Federer al terzo gioco, quando il 2-1 per lo svizzero ha dato la sensazione di mettere più di un grattacapo a Rafael Nadal, facendogli sbagliare diversi colpi. Si arriva quindi al 6-4 finale anche se, fino all’ultimo secondo, Nadal ha cercato di rovinare i piani del suo avversario.

In finale ora Roger Federer troverà il serbo Novak Djokovic che ha sconfitto in seminifinale Roberto Bautista-Agut con il risultato di 3-1 (6-2; 4-6; 6-3; 6-2).