Volley, Supercoppa Italiana femminile: Conegliano vince 3-0 contro Novara

All’Allianz Cloud di Milano si è giocata la partita valevole per la finale di Supercoppa Italiana tra Imoco Volley Conegliano e Igor gorgonzola Novara.

Santarelli, allenatore dell’Imoco Volley Conegliano, ha messo in campo Wolosz, De Kruijf, Egonu, Folie, Sylla, Hill e De Gennaro nel ruolo di libero.

Barbolini, allenatore dell’Igor Gorgonzola Novara mette in campo Hankock, Di Iulio, Veljkovic, Chirichella, Brakocevic, Vasileva e Sansonna come libero.

Il primo set parte in equilibrio fino al 2-2, poi Conegliano va in vantaggio sull’8-5 con De Kruijf. Il parziale continua con Novara che accorcia le distanze con un muro di Chirichella volando sull’11-8. De Kruijf ancora in carica sigla il 16-11, mentre Novara con difficoltà riesce ad arrivare sul 18-14 con un pallonetto di Brakocevic. Conegliano in sordina sigla il 24-18 con un ace di Hill. Il set finisce 25-20 con un ace di Sylla.

Nel secondo parziale Conegliano parte forte portandosi sul 6-2 con De Kruijf. Novara accorcia sul 6-4, ma Egonu – la migliore in campo – sigla l’8-5. Le piemontesi cercano di restare a galla e dopo un errore in diagonale di Sylla, Hancock sigla due ace portando la squadra sul 10-8. Di Iulio pareggia con un attacco e portando il punteggio sul 10 pari. Poi le venete mettono la marcia e con un ace di Egonu vanno sul 17-12. Wolosz sbaglia servizio e regala il 22-17 a Novara. Egonu con un muro sigla il set ball, con il punteggio 24-17. Il set si conclude 25-17 con un altro muro di Egonu.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 3-3. Poi Conegliano contrattacca e con un attacco di Folie va sull’8-5. Il set continua con le piemontesi in attacco che sbagliano non poco e vanno sul 16-9 con un bolide di Egonu. Novara arranca e riesce ad arrivare sul 20-17 con un muro di Hancock. Egonu inarrestabile con un attacco sigla il 23-19.

Un attacco out di Veljkovic determina il 24-19, la stessa che lo annulla con un ace portando la squadra sul 24-21. Il set finisce 25-21 con Egonu.