Volley Nations League: Nelli trascina l’Italia sul 3-1 contro l’Australia

Nel palazzetto dello sport di Varna (Bulgaria) si è giocata la sesta partita di pallavolo tra Italia e Australia, valevole per la qualificazione alla Final Six. Gli arbitri del match sono stati Fabrice Collados e Laszlo Adler.

Nel primo set, dopo un avvio sull’1-1, l’Italia si porta avanti sul punteggio di 1-3 con un attacco di Gabriele Nelli, ma poi si fa riprendere con un parziale sfavorevole di 3 punti. L’Italia pareggia e va sul 4-4 con un muro. Il match continua con gli azzurri in vantaggio che siglano il primo break portandosi sull’8-5. L’Australia cerca di accorciare le distanze, ma l’Italia incremeta il suo vantaggio grazie ad un attacco di Lavia che porta il punteggio sul 16-11. Gli australiani continuano a sbagliare al servizio e in ricezione, favorendo l’Italia ad arrivare prima sul 21-14 con un muro di Piano, poi sul 25-18 grazie ad un errore al servizio avversario.

Nel secondo set gli azzurri partono forte portandosi subito sul 6-2 con un ace di Lavia. L’Australia contrattacca e si porta in parità con il punteggio di 7-7. La partita continua in equilibrio fino al 15-15. Poi gli azzurri volano sul 20-16 grazie a Nelli. L’allenatore dell’Australia chiama un time-out e, al rientro, gli australiani mettono la marcia e portano l’Italia ai vantaggi. Il set finisce 30-32 per l’Australia grazie ad un attacco out di Nelli.

Il terzo set inizia equilibrato ed il punteggio resta in parità fino al 4-4. Il match continua in favore degli azzurri che si portano sull’8-5 con muro di Sbertoli. Dopo il time out sono ancora gli azzurri a macinare punti andando sul 16-11 con Nelli. Gli australiani cercano di accorciare le distanze ma gli ace di Nelli riportano l’Italia sul 20-11. Il set si chiude 25-18 con un attacco del solito Nelli.

Il quarto set è in equilibrio fino al 7-7; il match continua con gli azzurri che siglano punti portandosi velocemente sul 16-11 con un muro di Piano. Gli australiani cedono all’innarestabile squadra azzurra che con Nelli e compagni conquista la vittoria del set grazie ad un ace di Sbertoli che fissa il punteggio sul 25-15.

Ecco le formazioni della sfida Italia-Australia:

Italia: Sbertoli, Nelli, Cavuto, Russo, Lavia, Piano, Balaso (lib.), Candellaro, Giannelli, Raffelli, Antonov, Anzani, N.E. Pesaresi, Pinali. Allenatore: Blengini

Australia: Graham, Dosanjh, Staples, Wier, Stockton, Richards, Perry (L), O’Dea, Walker, Smith, Williams, Viles, Colotti, N.E. Mote. Allenatore: Adler