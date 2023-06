Volley Nations League: Italia-Polonia 1-3

All’Antalya Spor Salonu di Adalia (Turchia), si è giocata la terza giornata di Volley Nations League tra la nazionale italiana e la nazionale polacca.

Mazzanti, allenatore della nazionale italiana, ha schierato Bosio, Nwakalor, Omoruyi, Degradi, Squarcini, Danesi e libero Panetoni; Lavarini, allenatore della nazionale polacca, ha messo in campo Korneluk, Stysiak, Rozanski, Wenerska, Jurczyk, Lukasik e libero Stenzel.

Nel primo set dopo un parziale di 0-2 con un mani out di Rozanski, Degradi passa in mezzo al muro e sigla il 1-2. Il parziale continua con un muro di Degradi che porta l’Italia in equilibrio sul 3-3 che continua fino al 6-6 con Stysiak. L’Italia vola sul 13-10 con un muro di Squarcini, mentre un attacco sbagliato di Omoruyi riporta il punteggio in parità sul 15-15. Sul 19-17 Lavarini chiama il time out e al rientro Stysiak sigla il 19-18. Le azzurre mettono la marcia e con un ace di Nwakalor vanno sul 23-19, mentre la Polonia si porta sul 24-21. Il primo parziale finisce 25-21.

Il secondo set parte in equilibrio fino al 4-4, poi un muro di Lukasik porta la Polonia sul 5-9. Mazzanti cambia la diagonale e mette in campo Battistoni e Malual, ma il risultato non cambia, le azzurre restano indietro. Un primo tempo di Danesi sigla l’8-13, ma una diagonale di Lukasik allunga il punteggio sul 10-16. L’Italia accorcia il punteggio di 16-20 con una pipe di Omoruyi, mentre un muro di Korneluk sigla il 19-23. Il parziale finisce 20-25.

Il terzo set dopo un parziale di 0-3 con Stysiak Nwakalor sigla l’1-3. La Polonia in palla vola sul 1-8 con un ace di Czyrnianska, mentre le azzurre accorciano sul 4-15 con una diagonale di Malual. Il parziale continua a senso unico con Stysiak che sigla un mani out e un muro portando le polacche sul 8-18. Squarcini fa un l’ace del 13-23, mentre un muro di Danesi annulla il set ball del 14-24. Il set finisce 14-25.

Il quarto set inizia in equilibrio fino al 3-3, poi un muro di Nwakalor porta le azzurre sul 6-3. Il parziale prosegue con un primo tempo di Squarcini che sigla il 9-7, ma la Polonia pareggia sul 9-9 con un ace di Jurczyk. Le polacche vogliono chiudere i conti e volano con Stysiak prima sul 12-17, poi sul 16-21. Il finale è tutto polacco che chiude il parziale sul 18-25.