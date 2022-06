Volley Nations League: Italia batte Argentina 3-1

Ascolta questo articolo

Ad Ottawa in Canada si è giocata la quarta partita del primo girone di VNL tra Italia e Argentina. Gli arbitri del match sono stati Akinci Erdal (TUR), Gonzalez Daniel (MEX).

Velasco l’allenatore della nazionale Argentina ha messo in campo: Loser, Lazo, Lima, Sanchez, Palonsky, Zerba libero Danani.

De Giorgi allenaore della nazionale Italiana ha schierato: Recine, Giannelli, Bottolo, Galassi, Romanò, Vitelli, Mosca, Piccinelli libero.

Nel primo set l’Italia parte in avanti sul 4-1 con un muro di Vitelli, poi Lima sigla il pareggio del 11-11. Il parziale continua con gli azzurri che allungano sul 17-12 con un ace di Vitelli, mentre Bottolo il migliore in campo porta l’Italia sul 21-15. Il set finisce 25-20.

Nel secondo parziale dopo il 2-2 con un primo tempo di Vitelli, due muri consecutivi di Romanò portano gli azzurri sul 4-2. Un mano out di Recine sigla il 7-7, mentre un mano out di Lima porta l’Argentina sul 12-13. Il parziale continua l’Italia in allungo sul 18-15, poi un muro di Gallego porta in parità sul 21-21 le due squadre. Con un ace di Bottolo e un muro di Galassi gli azzurri volano sul 24-21. Il parziale finisce 25-21 per gli italiani.

Nel terzo set dopo un parziale di 0-3 per gli argentini, l’Italia sigla il 4-7 con un mano out di Pinalli. Il parziale prosegue Due muri consecutivi di Gallego portano gli argentini sul 5-11, mentre Vitelli accorcia sul 9-14. L’Italia in affanno riesce solo ad arrivare sul 13-20 con Pinali, mentre l’Argentina chiude il set 16-25.

Nel quarto parziale dopo l’1-1 di Pinali l’Argentina vola sul 3-7. Gli azzurri con un ace di Bottolo accorciano sul 7-9, mentre Lima allunga sul 10-15. Recine sigla il 17-18, poi gli azzurri pareggiano andando sul 18-18. Il parziale continua in equilibrio fino al 28-28. .Gli azzurri chiudeono il set 30-28.