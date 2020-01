Volley maschile, quarto di finale Coppa Italia: Trento batte Milano 3-0

Al Pala Lido di Milano si sono giocati i quarti di finale della Coppa Italia tra Allianz Powervolley Milano e Itas Trentino.

Piazza, allenatore dell’Allianz Milano, ha schierato Sbertoli, Nimir, Petric, Clevenot, Gironi, Kozamernik e Pesaresi nel ruolo di libero.

Lorenzetti, allenatore di Trento, ha messo in campo Vettori, Giannelli, kovacevic, Candellaro, Cebulj, Lisinac e Grebennikov come libero.

Nel primo set Trento parte forte e si porta sull’1-3 con un muro di Lisinac. Milano replica con un muro di Kozamernik ed accorcia andando sul 4-5. I trentini grazie a Sierra siglano il 6-8. Nimir con due ace riporta Milano in parità sull’11-11. Il set continua in equilibrio fino al 19-19. Poi Trento, con un muro di Giannelli, conquista il break 19-21. Petric sbaglia il servizio e regala il set ball a Trento che va sul 20-24. Gironi e Nimir lo annullano ma, grazie ad un errore al servizio dei lombardi, il set si chiude col punteggio di 23-25.

Nel secondo set, dopo un break di 0-3 per Trento, Milano conquista il primo punto e si porta sull’1-3. Il parziale continua con i trentini in attacco che siglano il 4-8. I lombardi grazie a Girone riportano il punteggio in pareggio sull’8-8. La squadra ospite allunga sul 10-14 con un muro di Lisinac. Un ace di Sbertoli accorcia le distanze portando il punteggio sul 15-16. Vettori torna in palla e porta Trento sul 15-21. Basic, entrato in campo al posto di Petric, sigla il 18-21. Lisinac segna il set ball e Trento si porta sul 19-24. Il set si conclude 19-25.

Nel terzo set la squadra ospite allunga sull’1-3 con un ace di Candellaro. Trento innarestabile va prima sul 3-6 con Vettori, poi sul 6-8 con Giannelli. Piazza, l’allenatore di Milano, chiede un time out. Al rientro, i trentini volano sul 9-16 con Cebulj. Nimir con due ace e un attacco accorcia sul 14-19.

Trento grazie a Michieletto sigla il break 17-21. Sbertoli sbaglia il servizio e regala il set ball a Trento che si porta sul 19-24. Lisinac chiude il set 19-25.