Nel palazzetto di Busto Arsizio si è giocata la prima partita dei quarti di finale della Supercoppa italiana A1 femminile tra Unet E-work Busto Arsizio e Reale Mutua Chieri.

Busto Arsizio, allenata da Fenolio, è scesa in campo con Poulter, Mingardi, Olivotto, Stevanovic, Gennari, Escamilla, e Leonardi libero. Chieri, allenata da Bregoli, è andata in campo con Bosio, Grobelna, Zambelli, Mazzaro, Perinelli, Villani e De Bortoli nel ruolo di libero.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2; poi, grazie ad un attacco di Mazzaro, Chieri va sul 2-4. Le bustocche pareggiano 4-4 con un muro, mentre Villani riporta Chieri in vantaggio sul punteggio di 7-10. Le farfalle non si arrendono e con due punti di Mingardi e uno di Gennari pareggiano andando sul 10-10. Il set prosegue punto a punto fino al 14-14. La squadra di casa con due muri va sul 16-14 e Bregoli chiama il time out. Al rientro sono ancora le farfalle a macinare punti raggiungendo il punteggio di 21-16. Chieri accorcia le distanze e va sul 23-19 con un muro, mentre Stefanovic sigla il set ball. Villani con due muri e un attacco porta Chieri sul 24-22, così Fenolio chiama time out. Il set lo chiude Gennari a favore di Busto Arsizio (25-22).

Nel secondo set, dopo un break di 5-1 per Busto Armsizio, Villani sigla il 5-3. Grazie a Grobelna, Chieri ottiene il pareggio e va sul 7-7. Chieri continua in attacco e va sul punteggio di 8-10, mentre Busto la riporta in equilibrio sul 10-10. Con un muro Chieri ritorna in vantaggio sul 10-13, ma Gennari riporta la parità (14-14). La squadra ospite ritorna in vantaggio sul 14-16, ma con un muro le farfalle pareggiano di nuovo (17-17). Il set continua in equilibrio fino al 25-25. Il parziale finisce 25-27 per Chieri grazie ad un attacco out di Busto.

Nel terzo set, dopo un parziale di 0-2 di Zambelli, Busto va sull’1-2. Chieri contrattacca e allunga sull’1-5 con un attacco di Villani. Le bustocche accorciano le distanze andando sul 3-5. Perinelli sigla il break del 5-8, ma sbaglia servizio e regala il 7-10 alle farfalle. Grazie ad un mani out di Lac, Chieri si porta sull’8-13. Busto Arsizio non ci sta e pareggia portando il punteggio sul 14 pari con un muro di Olivotto. Il parziale continua in equilibrio fino al 18-18. Mingardi sigla il 21-18, mentre Lac il 21-20. Un’invasione di Chieri regala il set ball del 24-20 alla squadra di casa, il set finisce 25-20 con un muro di Busto.

Nel quarto set, dopo un parziale di 4-0, Chieri si porta sul 6-3. Stevanovic sigla l’8-4, mentre Villani – migliore in campo – porta Chieri sul 10-5. Sul 12-6, Bregoli chiama time out, al rientro Busto Arsizio continua l’allungo andando sul 14-7. Un servizio out delle farfalle regala il 15-8 a Chieri, ma un muro delle padrone di casa riporta le bustocche in avanti sul 17-8. Chieri molla la presa e riesce ad arrivare sul 21-14 grazie ad un attacco di Lac. Mazzaro sigla il 24-17, mentre Olivotto chiude il set con il punteggio di 25-17 regalando la vittoria all’Unet E-work.