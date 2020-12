Volley femminile serie A1: Conegliano vince 3-1 in casa di Casalmaggiore

Al PalaRadi si è giocata la prima giornata di ritorno di Volley femminile serie A1 tra E Più Casalmaggiore e Imoco volley Conegliano. Gli artbitri del match sono stati Vagni e Saltalippi.

L’allenatore di E Più Casalmaggiore Parisi ha schierato in campo: Marinho, Kosareva, Melandri, Vanzurova, Bajema, Stufi, Sirressi libero.

Imoco Volley Conegliano allenata da Santarelli è scesa in campo: Gennari, McKenzie, Fahr, Gicquel, Hill, De Kruijf, De Gennaro libero.

Il primo set inizia con un break di 3-6 per Conegliano, ma Casalmaggiore accorcia con Melandri sul 7-10. Il parziale continua con un muro di Kosareva che porta la squadra di casa sul 9-12. Conegliano vuole chiudere il set e grazie a un muro di Gicquel le venete vanno sul 13-20. Un invasione di De Kruijf regala il 16-23 a Casalmaggiore. Il parziale si chiude 16-25 per le pantere.

Il secondo parziale inizia in equilibrio fino al 3-3, poi le pantere prendono il largo e volano sul 11-16. Casalmaggiore accorcia le distanze e va sul 14-19, ma un errore di Melandri porta le venete sul 16-24. Il set finisce 16-25 con Hill.

Nel terzo set Casalmaggiore va in avanti sul 4-2, poi le due squadre iniziano a giocare punto a punto fino al 9-9. Casalmaggiore non molla e con Kosareva val sul 13-15. Le venete allungano sul 12-16, ma Montibeller sigla il 14-16. Il parziale continua con Kosareva che porta Casalmaggiore sul 16-19. Il finale di set è una battaglia serrata da entrambe le parti grazie a Montibeller che guida la squadra e le porta sul 24-23. Il parziale finisce 25-23.

Nel quarto set dopo un parziale di 7-0 per Casalmaggiore, le venete iniziano ad ingranare e con un ace di Egonu vanno sul 8-4. Il parziale continua con le pantere in attacco che accorciano sul 13-12. De Kruijf sigla sia il 15-18, sia il 16-22 su l’alzata in bagher di De Gennaro. Le pantere incalzano e chiudono il set sul 18-25.