Al Palayamamay di Busto Arsizio si è giocato l’anticipo della regular season di Serie A1 tra Unet E-work Busto Arsizio e Bosca S. Bernardo Cuneo.

Stefano Lavarini, allenatore di Busto Arsizio, ha messo in campo Orro, Lowe, Gennari, Herbots, Bonifacio, Washington e Leonardi nel ruolo di libero.

Andrea Pistola, l’allenatore di Bosca S. Bernardo Cuneo, ha schierato Cambi, Van Hecke, Zambelli, Markovic, Nizetich, Candi, e Zannoni come libero.

Nel primo set Busto Arsizio avanza subito sul 4-1 grazie agli errori di Cuneo. Il parziale continua con Nizetich che pareggia portando le piemontesi sul 6-6. Van Hacke sigla l’8-9, mentre le farfalle, con un muro di Bonifacio, vanno sul 13-11. Le cuneesi con Nizetich ritornano in parità sul 14-14. Busto Arsizio non molla e con un ace di Lowe vola sul 19-16. Cuneo, grazie a Markovic, accorcia le distanze e si porta sul 21-18. La possibilità del set point con il punteggio di 24-19 la sigla l’incotenibile Lowe. Chiude il parziale Gennari con il punteggio di 25-19.

Nel secondo set partono forte le bustocche che con un ace di Herbots vanno sul 4-2. Il parziale continua con le bustocche agguerrite che allungano sul 9-3. Pistola chiama il time out per svegliare le “sue” ragazze ma, al rientro in campo, non ingranano e restano indietro. Herbots sigla il secondo break che porta la squadra sul 16-7. Bonifacio segna un ace portando il punteggio sul 21-10. Il set si chiude 25-12 con Herbots.

Nel terzo set, dopo un avvio in favore di Cuneo con il risultato di 3-5, Lowe pareggia e Busto va sul 5-5. Le lombarde partono alla carica e vanno dirette sul 13-9. Cuneo va in crisi e non reagisce, le bustocche si portano in avanti sul 14-11 con Gennari. Sul 17-12 l’allenatore piemontese chiama il time out. Rientrate in campo, le Cuneesi tentano di recuperare il set e arrivano sul 24-18. Il set si chiude 25-18 con un muro di Bonifacio.