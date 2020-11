Al PalaBarton di Perugia si è giocata il recupero dell’ottava giornata di Volley femminile serie A1 tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Unet E-Work Busto Arsizio. Gli arbitri del match sono stati Turtù e Feriozzi.

Mazzanti, allenatore di Bartoccini Fortinfissi Perugia, ha messo in campo Di Iulio, Koolhaas, Ortolani, Angeloni, Havelkova, Aelbrecht, Cecchetto libero.

L’allenatore di Unet E-Work Busto Arsizio, Fenolio, ha schierato in campo Bonelli, Mingardi, Gennari, Stevanovic, Olivotto, Gray, Leonardi libero.

Nel primo set Perugia con Ortolani si porta in avanti sul 3-1, ma un ace di Gennari porta il punteggio sul 5-5. Havelkova sigla il 7-5 e Gray il 9-9. Il set continua con due errori di Olivotto che crea l’allungo di Perugia con il punteggio di 12-9. Il punteggio ritorna sul 12-12 grazie a due errori da entrambe le parti. Gennari sigla il 14-13 e Gray il 16-16.

Sul 19-17, Fenolio chiama time out, al rientro un muro delle farfalle riporta il punteggio in parità sul 19-19. Mingardi sigla il 21-21 e l’allenatore di Perugia chiede il time out. Entra in campo Agrifoglio al posto di Di Iulio, ma il punteggio resta in equilibrio fino al 23-23. Il set finisce 23-25 con un attacco di Gennari.

Il secondo set parte in equilibrio fino al 2-2 con Gray. Un mani out Angeloni porta il punteggio sul 4-2, mentre un muro di Busto riporta il punteggio sul 4-4. Il parziale continua in equilibrio fino al 8-8 con Havelkova. Busto ritorna in avanti sul 8-10 con Mingardi, Mazzanti rimette Agrifoglio in campo e Perugia pareggia andando sul 10.10. Mingardi sigla il 13-15, mentre Ortolani il 19-19. Dopo il time out richiesto da Perugia Stevanovic fa un muro e Busto va sul 19-22. Perugia tenta di agganciare Busto che va sul 22 24. Il parziale si chiude sul 23-25 grazie Poulter entrata in campo nella seconda parte del set.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 2-2 con Gennari, Stevanovic sigla il 2-4. Perugia con Ortolani riaggancia Busto e va sul 5-5. Il parziale contnua in equilibrio fino al 10-10 con Ortolani. Stevanovic sigla il 10-12, ma grazie ad un errore di Busto il punteggio ritorna sul 13-13. Le perugine non si perdono d’animo e volano sul 17-14 con Havelkova. Sul 21-17 Fenolio chiede time out, al rientro in campo Angeloni sigla il break del 22-18. Il parziale finisce 25-17.

Il quarto parziale inizia in equilibrio (6-6) con Gennari, mentre Koolhaas mura l’8-6 ed attacca il 9-7. Fenolio dopo il time out, mette in campo Poulter per Bonelli. Un muro delle bustocche accorcia il punteggio sul 12-11, mentre Perugia con un muro va sul 14-12. Le perugine allungano con Havelkova sul 16-12, mentre Gennari sigla il 18-14. Due ace di Mingardi porta il punteggio sul 18-17 e Mazzanti chiede il time out. Al rientro Angeloni tiene il punteggio sul 23-17 e Stevanovic sigla il 24-23. Un primo tempo e un pallonetto di Perugia chiude il set 25-23.

Il tie-break inizia in equilibrio fino al 6 6 con Gennari, Havelkova sigla l’8-6. Si cambia campo e Gennari sigla il pareggio (8-8). Il parziale ritorna in equilibrio fino all’11-11 con Ortolani. Mingardi segna prima il break dell’11-13, l’allenatore di Perugia chiede il time out. Al rientro Mingardi con tre punti chiude il set con il punteggio di 12-15.