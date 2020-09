Volley femminile, semifinale Supercoppa italiana: Conegliano vince 3-0 contro Scandicci

In una bellissima piazza dei Signori, si è giocata la prima partita di Supercoppa italiana di pallavolo femminile tra l’Imoco Volley Conegliano e Savino del Bene Scandicci. Gli arbitri del match sono stati Luciani e Frapiccini.

L’Imoco Volley Conegliano, allenata da Santarelli, è scesa in campo con Wolosz, Gennari Adams, Sylla, Egonu, De Kruijf, Folie e libero De Gennaro. Savino del Bene Scandicci, allenata da Barbolini, è scesa in campo con Camera, Stysiak, Pietrini Popovic, Courtney, Lubian, e Merlo nel ruolo di libero.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 3-3 con un servizio out di Adams. Folie fa muro e porta Conegliano sul 5-3, ma Stysiak risponde e porta il punteggio sul 6-4. Il parziale continua con le venete in avanti grazie ad un colpo da maestro di Wolosz. Scandicci non vuole mollare e con un muro di Pietrini si porta sul 9-7. Barbolini chiede il time out, al rientro in campo Conegliano macina punti e va sul 14-8. Stisiak sigla il 17-12, mentre Folie con un muro porta Conegliano sul 21-13. Stysiak ribatte e Scandicci va sul 21-14. Entra in campo Lucia Bosetti, ma le venete allungano sul 23-15 con un primo tempo di De Kruijf. Il primo set si chiude con un ace di Adams 25-17 in favore delle venete.

Il secondo set parte in equilibrio fino al 4-4; poi, grazie ad un ace di Wolosz, Conegliano sigla l’8-5. Il set va avanti con Conegliano in attacco, che grazie ad Egonu si porta sul 12-7. Sul 13-7 Barbolini chiede il time out, al rientro Pietrini sigla il 13-9. Le venete prima allungano sul 16-11, poi sul 21-12 grazie a Stysiak. La stessa Stysiak con una pipe segna il punto del 22-13. Folie sigla il set ball con un muro, mentre Markovic lo annulla portando Scandicci sul 24-14. Il set si chiude sul 25-14 con un errore al srvizio di Camera. Conegliano conduce così 2-0.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 2-2 con un attacco out di Stysiak. Sylla aigla il 6-3, mentre Egonu l’8-5. Popovic mura Folie e porta Scandicci sull’8-7. Il parziale continua con Conegliano in attacco che grazie ad Egonu va sul 12-9. Scandicci con Courtney prima va sul 13-12, poi sul 14-14. Si continua a giocare punto a punto fino al 16-16, poi un errore in attacco di Adams porta Conegliano sul 16-18. Santarelli chiama time out e al rientro un’invasione di Egonu porta le toscane sul 18-20. Un attacco di Egonu riporta il punteggio in parità sul 20-20. Il set continua in equilibrio fino al 22-22, ma Sylla porta le venete al set ball con il punteggio di 24-22. Il parziale finisce 25-22 con un errore in attacco di Scandicci che regala la vittoria a Conegliano.