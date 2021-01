Volley femminile: Novara vince 3-0 contro Scandicci

Al PalaIgor di Novara si è giocata la settima partita di ritorno di Volley femminile serie A1 tra Igor Gorgonzola Novara e Savino del Bene Scandicci. Gli arbitri del match sono stati Saltalippi e Simbari.

Lavarini, allenatore dell’Igor Gorgonzola Novara, ha schierato in campo Bosetti, Herbots, Chirichella, Washington, Smarzek, Hancock, libero Sansonna.

Savino del Bene Scandicci, allenata da Barbolini, ha messo in campo Stysiak, Malinov, Popovic, Lubian, Pietrini, Vasileva, Merlo libero.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2, ma un servizio out porta Scandicci sul 2-4. Pietrini sigla il 3-6, mentre Washington porta Novara sull’8-8. Il parziale continua in equilibrio fino all’11-11 con un servizio in rete di Stysiak. Novara allunga sul 13-11 con Smarzek, Barbolini chiede il time out. Al rientro un ace di Bosetti Caterina porta le piemontesi sul 16-11, ma un mani out di Pietrini sigla il 17-13. Sul 19-17 entra Lucia Bosetti in campo e con un muro Scandicci va sul 20-19. Stysiak riporta il punteggio in parità sul 20-20, che resta in equilibrio fino al 22-22. Nel finale Stysiak con un servizio ed un attaco out, regala il set a Novara che vince 25-22.

Nel secondo set, dopo un parziale di 2-0 con un ace Hancock, Scandicci va sul 2-2 con un servizio out di Hancock. Novara allunga prima con Washington sul 5-3, poi sull’8-5. Barbolini chiede il time out, al rientro in campo due ace di Herbots portano Novara sul 10-5. Vasileva accorcia le distanza sull’11-7, mentre Popovic sul 15-11. Scandicci continua ad attaccare e va sul 17-13 con un muro di Popovic. Le toscane sussultano prima pareggiano con Stysiak sul 19-19, poi con Lubian allungano sul 20-22. Novara ritorna in equilibrio sul 22-22, poi sul 23-23 con Smarzek. Il parziale finisce 25-23 con un attacco out di Stysiak.

Il terzo set parte in equilibrio fino al 2-2 con un muro di Lubian, mentre Herbots allunga sul 2-4. Il set continua in equilibrio sul 4-4, che si protra fino al 7-7. Popovic sigla il 9-7, mentre un muro di Herbots porta Novara sul 12-10. Si ritorna in parità sul 13-13, ma un fallo di Novara regala il break del 15-13 a Scandicci. Novara vuole vincere il set e con un ace di Herbots ritorna sul 16-16. Entra in campo Bonifacio e il parziale resta in equilibrio fino al 20-20. Hancok sigla il 23-21 e Scandicci chiede il time out. Il set finisce con un ace di Washington 25-22.