Al Palais Sports Hammou Boutlélis di Orana Algeria, si è giocata la finale dei giochi del Mediterraneo di volley femminile. Gli arbitri del match sono stati Eyike, Jurkovic

Il tecnico della nazionale italiana Luca Pieragnoli ha messo in campo: Bosio, D’Odorico, Squarcini, Perinelli, Mazzaro, Diop. Panetoni libero.

Alper allenatore della nazionale della Turchia ha schierato: Unal, Aydin Yildirim, Yuxgeric, Erkek, Sonsima libero.

Nel primo set dopo un parziale di 2-0 per la Turchia, le azzurre siglano il 5-2 con Diop. Squarcini prima sigla il 5-5, poi il 7-8. Il parziale prosegue in equilibrio fino al 13-13, poi D’Odorico sigla il 14-16. Le due squadre continuano a giocare punto a punto, ma le turche commettono tre errori si portano 19-21. Perinelli sigla il 19-22, ma Kilic con un ace porta le turche sul 22-21. Il finale di set è in equilibrio fino al 24-24, ma le azzurre volano sul 24-26 con un muro di Bosio.

Il secondo parziale inizia in equilibrio fino al 3-3, poi un muro di Bosio porta l’Italia 3-5. Un ace di Squarcini sigla il 5-8, mentre una parallela di Yuzgenc. il 7-10. Il set continua con un muro di Mazzaro che porta le azzurre sul 8-13. L’Italia continua l’allungo andando sul 11-17, mentre Aydin sigla il muro del 14-21. La Turchia accorcia sul 16-22 con un ace, mentre l’Italia va sul 19-24. Cebecioglu annulla il primo, ma un muro delle azzurre chiude il parziale di 20-25.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 5-5, poi Diop sigla il 5-7. Un muro di Mazzaro riporta le due squadre in equilibrio sul 8-8 che dura fino al 13-13. Cebecioglu sbaglia attacco e le azzurre vanno sul 13-15, ma con un errore di DIop si ritorna in equilibrio 15-15 che continua fino al 17-17. Alcuni errori arbitrali non fischiano due invasioni, una delle quali aerea, la panchina azzurra si arrabbia. sul 22-19 entra di nuovo Perinelli, Squarcini sigla un muro, mentre l’attacco del 23-20 lo fa Akyol. Frosini appena entrata in campo sigla il 23-22, ma non basta perché le turche vincono il set 25-22

Nel quarto parziale dopo un parziale di 2-0 per le turche, l’Italia sigla il 3-2, mentre con un Mano out di D’Odorico si ritorna sul 4-4. Le azzurre allungano sul 6-9 con Frosini, mentre un Mani-out di Akyaldiz porta la Turchia sul 7-11. Frosini sigla prima l’11-15 con un ace, poi il 14-18 con un attacco. Il set continua con delle indecisioni arbitrali che infastidiscono, ma le azzurre con Perinelli e Frosini vincono il set 22-25 e vincono l’oro dei giochi del Mediterraneo.