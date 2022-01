Volley femminile, Coppa Italia 2022: Conegliano vince 3-1 contro Busto Arsizio

Al PalaEur di Roma si è giocata la semifinale di Coppa Italia di pallavolo femminile tra Doc Imoco Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio. Gli arbitri del march sono stati Venturi Giuliano e Goitre Mauro Carlo.

Doc Imoco Conegliano allenata da Santarelli è scesa in campo con Wolosz-Egonu, De Kruijf-Vuchkova (Folie), Sylla-Plummer e libero De Gennaro.

Unet E-Work Busto Arsizio allenata da Musso è scesa in campo con Poulter-Mingardi, Stevanovic-Herrera Blanco, Gray-Bosetti, il libero Zannoni.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2, poi due ace di Folie portano Conegliano sul 7-2. Il parziale continua, con un Muro di Stevanovicche sigla il l’8-5, con una pipe di Gray che porta Busto sul 14-7. Conegliano con un mano out di Egonu vola sul 17-11, poi con un muro di De Kruijf va sul 20-12. De Kruijf con un primo tempo out regala il 21-15 a Busto Arsizio, mentre un ace di Egonu sigla il 24-15. Il set si chiude 25-16 con una pipe di Egonu.

Il secondo set inizia con Busto in avanti 3-5 grazie a un mano out di Gray, poi un ace di Egonu sigla il 6-6. Il parziale continua in equilibrio fino al 14-14 con un errore al servizio di Conegliano. Un mano out di Stevanovic sigla il 20-18, mentre sGray sigla il 21-19. Herrera Blanco sigla con un muro su Egonu il 23-21, mentre Mingardi porta Busto porta Busto prima sul 24-24, poi sul 24-26.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 7-7 con un mano out di Bosetti, poi Folie sigla il 9-7. Una diagonale di Mingardi riporta il punteggio sul 9-9, mentre dopo una lunga azione Egonu segna il 14-12. Il parziale continua con le venete che volano sul 18-12 con Wolosz, poi un mano out di Stevanovic le lombarde vanno sul 22-16. Il set finisce 25-16 un attacco out di Mingardi.

Il quarto set inizia ocn un parziale di 3-0 con Egonu, ma Herrera Blanco sigla il 6-4. Il parziale continua un attacco out di Egonu che porta il punteggio di 7-7. Una pipe di Mingardi sigla il 12-11, mentre un ace di Egonu il 15-12. Un muro di Bosetti porta il punteggio sul 15-15, equilibrio che resta fino al 19-19. Un mano out di Gray sigla il 20-22 e il 24-23. Il set finisce 25-23 con Omoruy.