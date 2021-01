Volley femminile: Busto Arsizio batte Perugia 3-0

All’E-work Arena si è disputato la 21esima giornata della Samsung Volley Cup tra Unet e-work Busto Arsizio e Bartoccini Fortinfissi Perugia. Gli arbitri del match sono stati Florian e Piubelli.

La Unet e-work Busto Arsizio allenata da Musso è scesa in campo con: Poulter, Olivotto, Gennari, Gray, Mingardi Stevanovic, Leonardi lib ero.

La Bartoccini Fortinfissi Perugia allenata da Mazzanti è scesa in campo con: Casillo, Carcaces, Agrifoglio, Mlinar, Ortolani, Havelkova,

Cecchetto libero.

Nel primo set dopo un parziale di 0-4 per Perugia, Busto pareggia e va sul 5-5. L’allenatore di Perugia chiede il time out, al tientro si continua a giocare punto a punto fino al 7-7. Un muro di Gennari porta il punteggio sul 9-7, ma un ace di Ortolani porta Perugia sul 12-10. Stevanovic sigla il 15-12, mentre un ace Carcaces porta Perugia sul 17-14. il set prosegue con un attacco di Gennari che sigla il 21-18, Stevanovic che porta Busto sul 24-20. Il parziale finisce 25-20 con un attacco di Mingardi.

Nel secondo set le farfalle allungano sul 4-2, ma Perugia con Mlinar riporta il punteggio sul 4-4. Il parziale continua in equilibrio fino al 9-9 con Gennari. Casillo sigla il 13-10, ma Mingardi allunga sul 17-12. Mazzanti allenatore di Perugia chiede il time out. Al rientro Ortolani sigla il 19-14 Il parziale finisce 25-18 con un attacco out di Ortolani.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 3-3, ma Gray sigla il 5-3. Graie ad un mani out di Ortolani Perugia prima accorcia sul 7-5, poi pareggia sul 9-9. Busto allunga con Stevanovic sul 11-9, mentre Gray sul 16-11. Perugia con Ortolani va sul 17-14, poi accorcia sul 19-17. Musso allenatore di Busto chiede time out, al rientro Casillo pareggia e va sul 20-20. Il parziale continua con il punteggio in equilibrio fino al 24-24. Il set finisce 26-24 con Gray.