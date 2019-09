US Open di Tennis: Serena Williams accede alle semifinali con Andreescu

Agli US Open 2019 si è chiusa la qualifica per le semifinali: nel match dei quarti di finale del Grande Slam dell’anno, Serena Williams è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi l’ambito posto, sfidando e battendo la 27enne ucraina Elina Svitolina con 6-3, 6-1, al 5° posto nella classifica Women’s Tennis Association.

Dopo essersi conquistata già per sei volte il podio campionessa a New York, la statunitense ha raggiunto l’ottavo posto nella classifica Wta, diventando per la prima volta la numero 1 del mondo l’8 luglio 2002, oltre ad aver conquistato 23 titoli dei tornei del Grande Slam, a 5 Master Cup di fine anno e 19 tornei Premier.

Con un montepremi in denaro di oltre 90 milioni di dollari, Serena Jameka Williams ha collezionato 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi, una Federation Cup e 2 Hopman Cup. A sfidarla alle semifinali, avendo mandato a casa con 7-6 (7-3), 7-5 la 22enne svizzera Belinda Bencic, 12esima Wta, questa volta sarà la giovanissima Bianca Andreescu.

La canadese classe 2000, nativa di Mississauga, sulle rive del lago Ontario nel comune regionale di Peel al confine con Toronto, è al 15° posto Wta, avendo collezionato l’11 agosto il primato come prima donna canadese a vincere il Canadian Open da Faye Urban nel 1969. Allenata da Sylvain Bruneau, ha raggiunto le seminfinali dello US Open trionfando su Katie Volynets , Kirsten Flipkens, Caroline Wozniacki, Taylor Townsend ed Elise Mertens.

Di proprietà della United States Tennis Association (USTA), dal 1987 gli US Open si svolgono su campi in acrilico presso lo USTABillie Jean King National Tennis Center a Flushing Meadows – Corona Park, nel Queens, a New York City: composti da 5 campionati primari tra singoli maschili e femminili, doppio maschile e feminile e doppio misto, propongono anche eventi dedicati ai giocatori junior, senior e su sedia a rotelle.