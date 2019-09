US Open di Tennis: Federer si ferma, prosegue la Williams. Oggi si sfideranno Berrettini-Monfils e Vekic-Bencic

Agli US Open 2019 sono terminati i quarti di finale: nel quarto ed ultimo torneo del Grande Slam dell’anno, Roger Federer non potrà proseguire la battaglia: al suo posto andrà avanti il bulgaro Grigor Dimitrov, avendo totalizzato i punteggi 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.

Nelle donne, invece, è Serena Williams a proseguire l’avventura alle semifinali, avendo sconfitto la cinese Qiang Wang con uno strabiliante 6-1, 6-0.

In giornata per gli uomini sarà la volta del 23enne Matteo Berrettini, il primo italiano che raggiunge i quarti di finali agli US Open dopo ben 42 anni: allenato da Vincenzo Santopadre, con la consulenza di Umberto Rianna, il tennista italiano è vincitore di 3 titoli ATP su 4 finali singole e 2 nel doppio ed è il più giovane giocatore ad essersi meritato 3 titoli del circuito maggiore.

A sfidarlo ci penserà il francese Gael Monfils: classe 1986, è arrivato al 7° posto nella classifica mondiale dei singoli ed al 6° nell’ATP, ottenendo la nomina ATP come nuovo arrivato nel 2005 e portando a casa ben 8 titoli singoli ATP World Tour ed il 2° posto per 20 volte nei tornei ATP Tour.

Nel femminile invece vedremo la 23enne Donna Vekic, vincitrice nel WTA Tour del 2014 al Malaysian Open e al Nottingham Open del 2017; ha ottenuto 5 titoli singoli e 1 doppio sul circuito femminile ITF, aggiundicandosi il numero 22 al mondo il 10 giugno 2019 nella classifica di singoli in carriera. La croata sfiderà la 22enne svizzera Belinda Bencic, classificata Women’s Tennis Association al 7° posto nel mondo e 12esima quest’anno, vincitrice di tre titoli singoli e due doppi nel Tour WTA.

Di proprietà della United States Tennis Association (USTA), dal 1987 gli US Open si svolgono su campi in acrilico presso lo USTA Billie Jean King National Tennis Center a Flushing Meadows – Corona Park, nel Queens, a New York City: sono composti da 5 campionati primari tra singoli maschili e femminili, doppio maschile e feminile e doppio misto, oltre agli eventi dedicati ai giocatori junior, senior e su sedia a rotelle.