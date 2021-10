Tour de France: presentazione ufficiale della Grande Boucle 2022

Presso il Palazzo dei Congressi di Parigi è stata presentata ufficialmente la 109^ edizione del Tour de France, che partirà venerdì 1° luglio da Copenaghen con una breve cronometro individuale, pianeggiante, di 13 km. A seguire altre due tappe in terra danese, percorsi pianeggianti insidiati dal vento, prima di effettuare il trasferimento in Francia.

Partenza da Dunkerque per la prima tappa in terra francese, in seguito verranno affrontati 20 km di pavé (che torna dopo quattro anni di assenza) sulla strada verso Arenberg: 11 settori, percorrendo zone non toccate dalla Parigi-Roubaix. La sesta tappa sarà la più lunga del tour, con partenza a Binche, in Belgio: un percorso mosso di 220 km, caratterizzati dalla salita finale al 12%.

La tappa numero sette vedrà il primo arrivo in salita: decisivo, grazie allo sterrato finale presso Super Planche des Belles Filles, 7 km all’8,7% che metteranno a dura prova gli uomini di classifica, dandoci indicazioni importanti. Si sconfina in Svizzera nelle successive due tappe, dove gli atleti affronteranno il Massiccio del Jura con il Col de Mosses, il Col de la Croix e il Pas de Morgins, fronteggiando quindi le Alpi prima della giornata di riposo.

Si riparte con la decima tappa da Morzine Les Portes du Soleil verso Megève, prima di affrontare due tappe molto attese: la tappa numero undici, che vedrà il susseguirsi di Col du Télégraphe (11,9 km al 7%), Col du Galibier (17,7 km al 6,9%) per arrivare al gran finale, Col du Granon (11,3 km al 9,3%); la tappa numero dodici, quella con il maggior dislivello, che vede nuovamente il Galibier (23 km al 5,1%), seguito da Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%) e dall’arrivo dopo i ventuno tornanti della Alpe d’Huez (13,8 km all’8,1%).

Dopo tre tappe, che non vedranno particolari insidie, e il secondo giorno di riposo, inizierà la terza e ultima settimana di corsa. Si riparte con la sedicesima tappa da Carcassonne, primo giorno sui Pirenei, favorevole alle fughe. A seguire una tappa breve, 130 km, ma molto insidiosa: vedrà infatti il mitico Col d’Aspin (12 km al 6,5%), l’Hourquette d’Ancizan (8,2 km al 5,a%) e Col d’Azet (10,7 km al 6,8%), con arrivo a Peyragudes (8 km al 7,8%). La diciottesima tappa sarà l’ultima adatta agli scalatori, l’ultima tappa pireneica, con partenza da Lourdes e tre salite impegnative che si susseguiranno per arrivare a Hautacam: essendo l’ultimo arrivo in salita, lo spettacolo sarà assicurato.

Le ultime tre tappe assisteranno al ritorno della pianura, tra cui la seconda cronometro individuale della corsa, lunga 40 km, dove però ci saranno due brevissime salite sul finale. L’ultima tappa vedrà la classica passerella sugli Champs-Élysées, dove il testimone verrà passato al Tour de France femmes, prima storica edizione.

Le tappe