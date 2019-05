Torna a Maggio la 23a edizione della Mizuno Beach Volley Marathon, il più grande torneo al mondo di beach volley

3000 squadre iscritte, più di 12.000 atleti che si sfidano sui 250 campi da gioco e più di 25.000 partecipanti.

Sono numeri importanti cresciuti moltissimo nel corso degli anni che alimentano l’entusiasmo di Raduni Sportivi, società organizzatrice del torneo.

L’evento infatti è nato 23 anni fa ed è iniziato con la partecipazione di appena 100 squadre, ma il grande impegno ed il sempre maggiore coinvolgimento di players e spettatori l’hanno reso di dimensioni tali da renderlo il più importante appuntamento per tutto il mondo del beach volley e non solo.

I personaggi che nelle varie edizioni hanno presenziato alla Mizuno Beach Volley Marathon sono stati molti: grandi nomi della pallavolo come “lo zar” Ivan Zaystev, Maurizia Cacciatori, Filippo Lanza ed Alex Ranghieri olimpionico del beach volley nel 2016. Inoltre, hanno calpestato la sabbia di Bibione anche la leggendaria nuotatrice Federica Pellegrini, la schermitrice paraolimpica Bebe Vio, la campionessa di pattinaggio artistico Valentina Marchei e l’ex pallanuotista Amaurys Perez.

Quest’anno saranno molti i nomi di spicco del panorama mondiale del volley: atleti del calibro di Harley Marques, leggenda vivente del beach volley che alle spalle vanta 2 Grand Slam, un argento mondiale e svariate medaglie nelle tappe FIVB World Tour. Marques si presenterà in squadra con Nicolas Zanotta, uruguaiano già noto al podio della Beach Volley Marathon per un oro dello scorso anno.

I vincitori della scorsa edizione, i gemelli Matteo e Paolo Ingrosso, una delle coppie più in vista del beach volley italiano. Abilità atletiche, grande tecnica e gioco spettacolare sono tra le loro peculiarità. Paolo, anche schiacciatore nella Gas Sales Piacenza, ha inoltre festeggiato recentemente la promozione del suo team in Superlega.

Altra accoppiata illustre, i brasiliani Julio Do Nascimento e l’olimpionico di Rio 2016 Jefferson Pereira, entrambi atleti per il Qatar, oro a diverse tappe del World Tour e nel campionato asiatico.

Notevole anche la partecipazione dalla Russia con Pavel Rakusov/Ivan Bogatov, Ruslan Daianov/Nikita Kuzmin, Grigorii Goncharov/Aliaksandr Kavalenka con all’attivo numerose medaglie a tornei FIVB e CEV Snow Volleyball.

E ancora: la coppia di punta della nazionale giovanile francese Theo Faure/Timothee Platre; l’altra giovane coppia d’oltralpe, Vivien Tournier/Abdel Doumbia, in preparazione ai mondiali U21 che si terranno a giugno in Thailandia; i protagonisti del campionato spagnolo Javier Monfort Minaya e Vicente Monfort Minaya; la giovane coppia italiana formata da Marco Vitelli e Paolo Cappio, entrambi giocatori in A1 nella Tonno Callipo Vibo Valentia e i secondi classificati alla Coppa Italia 2018 Fabrizio Manni/Carlo Bonifazi.

Sia i campioni che i semplici amatori del beach volley, tenteranno di accaparrarsi il montepremi finale di 68.000 €.

Oltre ai giocatori, l’evento attrae migliaia di appassionati e spettatori, grazie anche ai due mega beach party serali di venerdì e sabato, del media partner Radio Deejay, durante i quali si conta di superare le 25.000 presenze.

Soprattutto nella serata di sabato, direttamente dal programma Tropical Pizza, Dj Aladyn presenterà la sua bellissima performance Selectavision, uno spettacolo live innovativo che fonde video e vari generi musicali in un’esperienza audiovisiva indimenticabile.

Per il sesto anno consecutivo il title sponsor sarà Mizuno, confermando una partnership con Raduni Sportivi divenuta oramai vincente. Per l’occasione verrà presentata la nuova collezione autunno-inverno di calzature per il volley.

Poiché la Mizuno Beach Volley Marathon si conferma anche come evento interattivo, ci sarà la possibilità grazie all’hashtag #soloallamarathon, per tutti i partecipanti ed il pubblico presente di condividere sulle pagine ufficiali dei vari social, le proprie immagini ed i propri video. Grazie all’app Beachvolleymarathon, l’applicazione ufficiale dell’evento, si potranno monitorare i punteggi e le classifiche della propria squadra, le disposizioni dei campi da gioco, il regolamento ed il programma completo degli appuntamenti serali. L’app Beachvolleymarathon è scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store.