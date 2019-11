Superlega volley: Vibo Valentia perde in casa 3-0 contro Sora

Al PalaCalfiore di Reggio Calabria si è giocata la quinta giornata di campionato di Superlega tra Vibo Valentia e Bio Sora.

Vibo Valentia, allenata da Chichello, è scesa in campo con Baranowicz, Hirsch, Chinenyeze Mengozzi, Defalco Ngapeth e Rizzo nel ruolo di libero. Bio Sora, allenata da Colucci, invece è scesca in campo con Radke, Miskevich, Caneschi, Di Martino, Fey, Joao Rafael e Sorgente come libero.

Nel primo set, dopo un parziale di 0-4, Chichello è costretto a chiamare il time out. Al rientro in campo, i padroni di casa tentano di accorciare le distanze ma i laziali – più forti – volano sul 4-8. Un muro di Sora sigla il 10-16, poi Chichello sul 10-20 mette in campo Carle. Sul 12-22 cambia la diagonale, ma Sora – scatenata – chiude il parziale sul 14-25 con Di Martino.

Nel secondo set Sora parte bene e allunga subito sull’1-5. Vibo Valentia reagisce grazie ad un muro di De Falco che porta la squadra sul 9-11. Il parziale continua con i calabresi in attacco che pareggiano 15-15, grazie ad un muro di Mengozzi. Le due squadre giocano punto a punto fino al 21-21. Poi Sora mette la marcia e chiude il set 22-25 con una pipe di Raphael.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 2-2. Vibo passa in avanti di due punti, ma Sora pareggia andando sul 4-4. Si ritorna a giocare in equilibrio fino al 6-6. Sora si porta in avanti prima sul 6-8, poi sul 13-16. Vitelli, salito in campo nel terzo set, va in battuta e realizza prima un ace e poi, con un muro, porta Vibo sul 20-21. Sora continua l’allungo andando sul 22-24, ma Vibo pareggia con un muro portandosi sul 24-24; si va ai vantaggi. Il set finisce 25-27 per i laziali.

Sora trova la prima vittoria da tre punti in campionato. I parziali del match sono stati 14-25, 22-25, 25-27.