Superlega volley: Verona batte Vibo Valentia 3-1

Al Forum AGSM di Verona si è giocata l’anticipo della 20a giornata di Superlega volley tra Calzedonia Verona e Tonno Callipo Vibo Valentia. Gli arbitri del match sono stati Gnani e Pozzato.

Calzedonia Verona, allenata da Stoytchev, è scesa in campo con Spirito, Muagututia, Cester, Boyer, Asparuhov, Solé, Donati, e Bonami nel ruolo di libero.

Chichello, allenatore della Tonno Callipo Vibo Valentia, ha messo in campo Baranowicz, Defalco, Chinenyeze, Drame Neto, Carle, Mengozzi, e Sardanelli come libero.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2, poi Vibo Valentia con un muro di Mengozzi va sul 4-5. Poi Verona, dopo un lungo scambio, fa punto e si porta in vantaggio (7-6). Il set continua con gli ospiti in vantaggio 11-16 grazie ad un ace Abouba. I veneti con un attacco vanno sul 13-17, poi Vibo ribatte e arriva sul 14-20 con un muro. Un attacco out di Vibo porta il punteggio sul 16-23. Gli ospiti siglano il set ball che viene annullato dai scaligeri fino al 22-24; il parziale si chiude 22-25.

Il secondo set parte in equilibrio fino al 4-4. Verona con un attacco va sul 7-6, Vibo commette errori e gli scaligeri vanno sul 12-13. I veneti ritornano in attacco con Muagututia e volano sul 19-17. I calabresi continuano a regalare punti e i padroni di casa vanno sul 24-20. Il parziale finisce 25-21 per Verona.

Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio fino al 16-16. Poi Boyer sigla il sorpasso e Verona va sul 18-16, poi però i veronesi commettono alcuni errori e Vibo accorcia sul 22-21. I calabresi sbagliano la battuta e regalano il set ball a Verona che va sul 24-23. I padroni fanno un errore al servizio e si ritorna in parità, si va ai vantaggi fino al 26-26, poi i veronesi con Boyer vincono il set 28-26.

Nel quarto set è Vibo a partire in vantaggio portandosi sul 2-3. Verona replica con un’azione da manuale, grazie alla presa di Birarelli di piede, e Muagutitia sigla il 10-11. I calabresi restano in vantaggio fino al 13-15 grazie ad alcuni errori dei giocatori di Calzedonia Verona. I padroni di casa riportano il set in equilibrio sul 15-15 e si ritorna a giocare punto a punto fino al 29-29, con il parziale che finisce 31-29 per gli scaligeri, che riescono a portarsi a casa il match.