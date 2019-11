A Ravenna si è giocata la terza giornata di Superlega volley tra Porto Ravenna e Powervolley Milano. Gli arbitri del match sono stati Cerra Alessandro e Brancati Rocco.

Porto Ravenna, allenata da Bonitta, è scesa in campo con Saitta, Ter Horst, Lavia, Cortesia, Vernon Evans e Kovacic come libero.

La Powervolley Milano, invece, è andata in campo con Sbertoli, Abdel Aziz, Gironi, Petric, Kozamernik, Clevenot e Pesaresi nel ruolo di libero.

Nel primo set parte forte Ravenna che va in vantaggio 7-4 con un primo tempo di Cortesia. Milano risponde con tre ace di Aziz, che porta la squadra sul risultato di 11-10. Il parziale continua in equilibrio fino al 24-24. Si va ai vantaggi; il set finisce 25-27 con un ace di Aziz.

Nel secondo parziale è Milano a partire bene, e grazie ai cinque ace siglati da Aziz vola sull’1-7. Gromanov segna il 2-10, mentre Bonitta chiede time out. Al rientro, Ravenna inizia a fare punti, accorcia le distanze e si porta sul 5-16 con un primo tempo di Ter Horst. I lombardi inarrestabili siglano il 9-21 con Petric. Ravenna contrattacca e si porta sul 16-24 con un muro di Lavia, lo stesso che sbaglia il servizio e regala il set a Milano con il punteggio di 16-25.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 9-9. Ravenna va sul +2 con un ace, ma Petric pareggia. Si continua a giocare punto a punto fino al 13-13, poi Milano ritorna in vantaggio sul 14-16. Aziz, il migliore in campo, riprende in mano la squadra e con un muro la porta sul 15-18. Ter Horst sigla il 18-18 pareggiando per Ravenna.

Milano vuole vincere il match, con un ace di Clevenot vola sul 18-21 e così Bonitta chiede l’ennesimo time out per incitare i suoi. Il set ball lo segna Petric, mentre un errore al servizio di Aziz lo annulla. Il set finisce 20-25 con un attacco di Kozamernik.