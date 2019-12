Superlega volley: Piacenza batte Ravenna 3-2

Al PalaBanca di Piacenza si è giocato l’anticipo della dodicesima giornata di Superlega volley tra Gas Sales Piacenza e Consar Ravenna. Gli arbitri del match sono stati Frapicinni e Saltalippi.

Nel primo set, dopo un parziale di 0-2, Ravenna sbaglia il servizio e regala il punto a Piacenza. Il set continua con un errore in attacco di Evans che porta in parità i biancorossi. Ravenna allunga sul 4-8 grazie ad un errore al servizio di Krismanovic, ma un muro di Kooy porta il punteggio sull’8-10. Berger sbaglia il servizio regalando il secondo break a Ravenna che vola sul 13-16. I piacentini con un muro di Krismanovic accorciano le distanze andando sul 18-19. I romagnoli con Cortesia arrivano al 20-24. Fei annulla il set ball, ma Evans chiude il set con il punteggio di 22-25.

Nel secondo set, dopo un parziale di 5-0, Lavia sigla il 5-1. Kooy inarrestabile segna l’8-4 con un mani out. Ravenna con un ace di Evans va sul 10-8. Piacenza continua ad attaccare e grazie a Fei va sul 13-10, poi con un muro allunga sul 16-12. Ravenna non reagisce e con un mani out di Kooy va sul 21-16. Fei sigla il 24-20, Lavia annulla il set ball portando il punteggio sul 24-21. Il parziale finisce 25-21 per Piacenza.

Il terzo set parte in equilibrio fino al 5-5. Ravenna riparte all’attacco con Evans che allunga prima sul 5-8, poi sul 13-16. Fei, entrato in campo nel secondo set, sbaglia servizio e Piacenza va sul 16-21. I biancorossi grazie a Kooy vanno sul 20-24, mentre Evans chiude il set 20-25.

Nel quarto set Yudin sigla il 3-1, ma Ter Horst pareggia portando Ravenna sul 3-3. Il parziale continua in equilibrio fino al punteggio di 8-8. Ravenna con un nuro di Ter Horst si porta sull’11-13. Piacenza pareggia andando sul 13-13 e si ritorna a giocare punto a punto fino al 17-17. Fei con un mani out porta gli emiliani sul 21-18. I biancorossi arrivano al set ball con il punteggio di 24-22 e chiudono il set 25-22.

Nel quinto set i romagnoli si portano sull’1-3, ma Kooy pareggia portando i biancorossi sul 3-3. I romagnoli tornano in avanti sul 4-6, ma gli emiliani pareggiano andando sul 6-6. Il parziale continua in equilibrio fino al 10-10. Ter Hoest sigla il 10-12, ma un muro di Krismanovic porta il punteggio in parità (12-12). Le due squadre giocano punto a punto fino al 16-16. Il set finisce 18-16 con un muro di Botto che regala la vittoria a Piacenza.