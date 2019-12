Superlega volley: Monza vince 3-2 contro Padova

Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è giocata l’ultima giornata di andata di Superlega volley tra Vero Volley Monza e Kioene Padova. Gli arbitri del match sono stati Rapisarda e Gnani.

Soli, l’allenatore di Vero Volley Monza, ha messo in campo Orduna, Louati, Yosifov, Kurek, Dzavoronok, Beretta e Goi nel ruolo di libero. La Kioene Padova, allenata da Baldovin, è scesa in campo con Travica, Ishikawa, Polo, Hernandez, Barnes, Volpato e Danani come libero.

Nel primo set Monza parte forte e vola sul 4-1 grazie a Kurek. Padova accorcia le distanze con un muro di Polo, ma i padroni di casa allungano sul 9-5. Il set continua con i lombardi in avanti sul 16-11 grazie ad un errore al servizio di Travica. Padova non molla e con un ace di Barnes sigla il 21-16. Un errore al servizio di Monza porta il punteggio sul 24-20. Il set finisce 25-20 per Monza con un attacco di Kurek.

Nel secondo set, dopo un parziale di 2-0, Monza sbaglia il servizio e si porta sul 2-1. Padova con un muro pareggia andando sul 3-3, poi va in vantaggio sul 4-6 con un attacco di Hernandez. Monza aggancia gli ospiti e va sul 7-7, poi sul 9-7 grazie a tre invasioni dei padovani. Due errori di Monza portano il punteggio in equilibrio sull’11-10, che si protrae fino al 16-16. Padova allunga sul 16-18, ma Monza ristabilisce la parità sul 18-18. Ishikawa sigla il 19-21, mentre un ace di Monza porta il punteggio sul 23-22. Ishikawa pareggia, ma con un mani fuori di Dzavoronok ed un muro di Beretta il set si chiude sul 25-23.

Il terzo set parte in equilibrio fino al 6-6, poi Padova allunga sul 6-8. Hernandez, con i suoi colpi da maestro, allunga sull’11-15. I lombardi, grazie ad un invasione di Kurek, restano sul 16-21. Entra Pita per Monza che sbaglia servizio e regala il set ball a Padova che va sul 17-24. Pita annulla il set point, ma un servizio errato di Monza chiude il set a 19-25.

Nel quarto set si gioca punto a punto fino al 7-7, poi un ace di Louati siglam l’8-7. Sul 10-7 Baldovin ferma il gioco; al rientro, grazie ad un attacco di Hernandez e un ace di Travica, Padova accorcia le distanze. Hernandez porta il punteggio sul 13-13, il set continua in equilibrio fino al 19-19. Padova allunga sul 19-21 con Hernandez, poi Kurek accorcia portando la squadra sul 21-23. Un ace di Monza annulla il set ball, ma un muro di Randazzo chiude il set 23-25.

Nel quinto set Monza si porta sul 4-1, ma Hernandez accorcia sul 7-5. Orduna sigla l’8-5 e si cambia campo. Monza allunga con Kurek sul 13-10. Un primo tempo di Volpato accorcia sul 14-12, un errore al servizio di Dzavoronok porta il punteggio sul 14-14. Il set continua in equilibrio fino al 16-16, poi Dzavoronok chiude il set 18-16 regalando la vittoria al Vero Volley Monza.