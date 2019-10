Superlega volley: Lube Civitanova batte Gas Sales Piacenza 3-0

Nel palazzetto di Civitanova è iniziata la prima giornata di campionato Superlega tra Lube Civitanova e Gas Sales Piacenza. Prima dell’inizio del match Dragan Stankovic è stato premiato per i suoi dieci anni alla Lube. La Lube Civitanova, allenata da De Giorgi, è scesa in campo con Bruno, Rychlicki, Juantorena, Leal, Simon, Anzani, Balaso (libero). La Gas Sales Piacenza, allenata da Gardini, è andata in campo con Cavanna, Nelli, Kooy Berger, Stankovic, Krsmanovic, Scanferla (libero).

Il primo set inizia sull’1-1 con un muro di Krsmanovic. Piacenza con due ace si porta in avanti 1-3, ma Civitanova con un muro pareggia portandosi sul 3-3. Il set continua in equilibrio fino al 4-4. Poi la Lube allunga sull’8-6 con un attacco di Simon. Piacenza agguerrita tiene testa ai padroni di casa portando il match in parità 9-9 con un ace di Kooy. Il parziale continua in equilibrio fino al 16-16, ma i marchigiani, grazie a Juantorena, allungano sul 18-16. Le due squadre si affrontano a viso aperto arrivando sul 24-24 con un attacco di Kooy, si va ai vantaggi. Il set lo vince la Lube 26-24 con un muro di Juantorena.

Nel secondo set, dopo un parziale di 2-0, Piacenza pareggia portandosi sul 5-5 grazie ad un’invasione aerea di Bruno. Il parziale continua con i marchigiani in attacco che siglano l’8-5. Piacenza commette troppi errori regalando agli avversari l’allungo sul 16-13. Nelli, il miglior giocatore in campo per Piacenza, accorcia le distanze con una parallela, siglando il 21-19, poi con un ace porta la squadra in parità. Il parziale finisce 27-25 con un’invasione di Kooy.

Il terzo parziale inizia 0-2 per Piacenza, ma un errore di Nelli porta il punteggio in parità. Il set continua in equilibrio fino al 5-5, poi un errore di Stankovic al servizio regala l’8-5 alla Lube. I marchigiani continuano ad attaccare allungando sul 16-12 con Leal. Kooy con due punti porta Piacenza sul 22-19. La Lube contrattacca e si porta sul 24-19 grazie ad un muro di Simon. Nelli lo annulla, ma un suo errore al servizio regala il set ai padroni di casa con il punteggio di 25-20.