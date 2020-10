Superlega volley: Leo shoes Modena vince fuoricasa 3-1 contro Kioene Padova

Al Kioene Arena si è giocato il settimo turno di Superlega volley tra Kioene Padova e Leo shoes Modena. Gli arbitri del match sono stati Vagni e Sobrero.

La Kioene Padova allenata da Cuttini è scesa in campo con Stern, Vitelli, Shoji, Volpato, Bottolo, Wlodarczyk, Danani libero.

La Leo shoes Modena allenata da Giani è scesa in campo con Christenson, Karlitzek, Mazzone, Stankovic, Vettori, Petric, Gebrennikov libero.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 4-4 con un servizio out di Vettori. Modena si porta avanti sul 4-6, mentre un ace di Wlodarczyk porta il punteggio sul 9- 9. Il parziale continua punto a punto fino al pallonetto 11-11 grazie ad un pallonetto di Stankovic. Modina continua l’allungo e va sul 14-16 con un primo tempo Mazzone. Sul 14-18 Cuttini chiede il time out, al rientro Padova con Bottolo sigla il 15-18. Padova non riece a avvicinarsi ai canarini e sul 16-21 l’allenatore di Padova richiede il time out. Tornati in campo Petric sigla il 17-24, mentre un fallo di Wlodarczyk chiude il set a 17-25.

Nel secondo set, dopo un parziale di 3-0, un muro di Modena porta il punteggio sul 5-5. Il parziale continua in equilibrio fino al 9-9. Padova allunga e va sul 11-9, ma Vettori riporta il punteggio sul 11-11. Modena ritorna in vantaggio prima sul 11-13, poi sul 13-15. Padova recupera e va sul 18-16, ma un muro di Vettori riporta l’equilibrio con il punteggio di 18-18. Si ritorna a giocare punto a punto fino al 21-21, poi un ace di Vettori Modena allunga sul 21-23. Cuttini chiede il time out, al rientro Petric sigla il 22-24. Bottolo annulla il set ball del 23-24 e Karlitzek chiude il parziale 23-25.

Nel terzo set, dopo un parziale di 2-0 con un ace di Shoji, un fallo di Padova riporta il punteggio sul 2-2. I padovani grazie a Bottolo volano sul 6-3, mentre un ace di Christenson Modena accorcia sul 8-7. Padova con un ace allunga sul 12-9, ma Petric riporta il punteggio sul 12-12. I padovani vogliono riaprire la partita e vanno sul 17-13. Bottolo sigla il 19-13 e 2 ace Petric portano il punteggio sul 19-16. Wlodarczyk sigla il 22-17 e un muro padova il 23-18. Un muro di Mazzone annulla il set ball del 24-21 e Wlodarczyk chiude il set 25-21

Nel quarto set, dopo l”1 1, grazie ad un ace di Vettori Modena si porta sul 1-3. Sul 1-5 Cuttini chiede il time out. Al rientro i canarini allungano sul 4-8. Padova accorcia le distanze portandosi sul 16-17, Giani chiede il time out. Le due squadre tornate in campo, grazie ad un muro di Mazzone porta Modena sul 18-22. Il finale è tutto modenese, Karlitzek sigla il 18-24, mentre Vettori il 18-25.