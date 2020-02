Superlega volley: Leo Shoes Modena vince 3-1 contro la Lube Civitanova

Al Palapanini di Modena si è disputata la sesta giornata di Superlega volley tra Leo Shoes Modena e Lube Civitanova Marche.

Andrea Giani, allenatore della Leo Shoes Modena ha messo in campo Christenson, Holt, Zaytsev, Mazzone, Anderson, Bednorz, e come libero Rossini.

La Lube Civitanova allenata da De Giorgi ha schierato in campo Bruno, Simon, Kovar, Juantorena, Bieniek, Rychlicki, e Balaso nel ruolo di libero.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2, poi la Lube si porta avanti 3-8 con un muro di Simon. Modena recupera qualche punto e con un muro di Bednorz si porta sull’8-13. I marchigiani con un ace di Kovar vanno sull’11-19 e Giani chiama time out. Al rientro, la Lube continua l’allungo sul 12-21 con Juantorena. Il possibile set ball del 15-24 lo sigla Bieniek, poi Zaytsev con un attacco segna il 17-24. Il parziale finisce 17-25 grazie a Simon.

Nel secondo set, dopo l’1-1, Modena si porta subito in avanti sul 4-1. La Lube accorcia andando sul 4-3, ma Mazzone sigla l’8-6. Il set continua con i canarini in avanti 11-9. Kovar riporta il risultato in parità (11-11), poi inizia lo show di Modena che va sul 16-12 con un ace di Zaytsev e così De Giorgi chiede time out. Un ace di Simon accorcia le distanze portando Civitanova sul 18-15, ma i modenesi volano via sul 21-16. Un’invasione degli ospiti decreta il possibile set ball (24-19) ed il parziale finisce 25-19.

Nel terzo set è ancora Modena a portarsi in avanti (8-2). La Lube con Rychlicki va sul 14-5, poi i canarini, grazie anche al pubblico, si scaldano e volano sul 19-10 con una pipe di Anderson. Due ace di Rychlicki accorciano il gap e portano il punteggio sul 20-14. Bednorz sigla il 21-15, ma un ace di Kovar sigla il 23-17. Un errore di Kovar al servizio annulla il set ball. Il parziale finisce 25-18 con un muro di Holt.

Il quarto set inizia in equilibrio fino al 5-5, poi Anderson sigla il 7-5. Simon accorcia le distanze e porta la Lube sul 9-8. Bednorz riporta Modena in avanti sul 12-10, poi un fallo di Civitanova regala il break a Modena che va sul 16-13. Sul 18-13 De Giorgi chiama time out. I marchigiani vanno sul 18-17, poi Bednorz porta i canarini sul 22-19. Un ace di Simon dà speranza alla Lube che va sul 22-21, ma Modena con un ace di Bednorz e un muro di Anderson chiude il set 25-21.