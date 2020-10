Superlega volley: Leo shoes Modena vince 3-0 contro Gas Sales Bluenergy Piacenza

Al Palapanini di Modena si è giocato il match valevole per la sesta giornata di Superlega Credem Banca tra Leo Shoes Modena e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli arbitri del match sono stati Pozzato e Goitre.

Andrea Giani, allenatore di Leo shoes Modena, ha schierato in campo Christenson, Karlitzek, Stankovic, Vettori, Petric, Mazzone, libero Grebennikov.

Lorenzo Bernardi, allenatore di Gas Sales Bluenergy Piacenza, ha messo in campo Izzo, Clevenot, Polo, Antonov, Russell, Candellaro, libero Scanferla.

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2 con un primo tempo Mazzone. Grazie ad un mani out e un attacco di Vettori, Modena allunga sul 7-3 e Bernardi chiede time out. Il set continua con Modena in avanti sull’11-9 grazie alla buona distruzione del gioco di Christenson. Piacenza tenta di mettere in difficoltà i modenesi che però riescono a raggiungere il 21-16. Il set si chiude 25-16 con due ace di Kalitzek.

Nel secondo set Piacenza vola subito sul 6-10 ma, grazie a Stankovic, Modena accorcia sul 10-11. L’ace di Karlitzek porta i canarini sull’11-11, mentre l’invasione di Antonov porta Modena sul 13-11. Un muro di Russel porta Piacenza in parità (13-13). Un muro di Mazzone sigla il break del 16-13 e Bernardi chiama il time out. Modena con Karlitzek allunga sul 19-15, ma Clevenot risponde e porta Piacenza sul 19-16. Entra in campo Porro che sigla con un ace il 21-16. Poi è la volta di Botto, ma i canarini volano sul 22-16 con Karlitzek. Il set continua con un muro di Stankovic e con un ace di Christenson che chiude il set 25-17.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 2-2 con Antovov, ma Vettori allunga sul 4-2. Piacenza pareggia e va sul 6-6, mentre Karlitzek segna l’8-6. Un ace di Russel porta il punteggio in parità sul 9-9, risultato che resta in equilibrio fino all’11-11. Sul 13-11 Piacenza chiede time out e al rientro Russel con un mani out sigla il 15-15. Poi è Modena a chiedere time out e, rientrate in campo, le due squadre continuano a giocare punto a punto fino al 19-19. Il set continua con Modena in avanti 23-21 con una pipe di Petric, ma Piacenza non molla e si porta sul 23-23. Il match finisce 26-24 con un ace di Stankovic che regala la vittoria 3-0 a Modena.