Superlega volley: Leo shoes Modena perde in casa 3-0 contro Cucine Lube Civitanova

Al Palapanini di Modena si è giocato l’anticipo dell’ottava giornata di Superlega tra Leo shoes Modena e Lube Civitanova. Gli arbirtri del match sono stati Cesare e Simbari.

Giani, allenatore della Leo shoes Modena, ha schierato in campo Karlitzek, Stankovic, Vettori, Petric, Mazzone, Christenson, Grebennikov libero.

La Cucine Lube Civitanova, allenata da De Giorgi, è scesa in campo con De Cecco, Juantorena, Anzani, Rychlicki, Leal, Simon, Balaso libero.

Il primo set parte in equilibrio fino al 5-5 con Rychlicki. Il parziale continua con un mani out di Rychlicki che sigla il primo break per la Lube, con il punteggio di 5-7 con Rychlicki. Modena pareggia con Karlitzek, poi si porta subito in avanti sul 12-8 con Stankovic. De giorgi chiama time out e al rientro la lube accorcia le distanze con un muro. Modena va sul 18-14, ma Rychlicki sigla il 19-17. le due squadre ritornano in equilibrio con il punteggio di 21-21 che continua fino al 24-24. il set finisce 24-26 con Richlicki.

Il secondo set parte in equilibrio fino al 6-6, poi Petric sigla il break del 8-6. Un muro della Lube porta le due squadre sul 8-8, ma un attacco di Richlicki porta la lube sul 9-11, Un ace di Vettori riporta la parità con il punteggio di 11-11 e i marchigiani ritornano in avanti sul 12-16. Il parziale continua con Karlitzek che sigla il 15-18, mentre un servizio out della lube che regala il 20-23 a Modena, che non molla infatti, si porta sul 22-24 grazie a un ace del tedesco. Giani chiede time out, ma al rientro Richlicki chiude il set.

Nel terzo set, dopo un parziale di 0-2, Petric sigla l’1-2. Il set continua un muro di petric che porta i canarini sul 4-4. Un muro di Mazzone sigla il break del 8-6, ma un muro di Anzani porta il punteggio sul 10-8. Vettori sigla il break del 16-13, mentre Juantorena il 16-14. Il set prosegue con Juantorena che porta il parziale in equilibrio sul 21-21 che resta fino al 23-23. Il set finisce 23-25 con Richlichi