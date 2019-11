Superlega volley: Leo Shoes Modena batte Itas Trentino 3-1

Al PalaPanini si è giocata l’ottava giornata di Superlega Volley tra Leo Shoes Modena e Itas Trentino. Gli arbitri del match sono stati Cesare e Vagni. Giani, l’allenatore della Leo Shoes Modena ha schierato Christenson, Holt, Anderson, Mazzone, Bednorsz, Zaytsev e libero Rossini. L‘Itas Trentino, allenata da Lorenzetti, ha messo in campo Giannelli, Kovacevic, Vettori, Candellaro, Lisinac, Russell e Jenia nel ruolo di libero.

Nel primo set parte forte Modena che va sul 3-1 con un muro di Zaytsev. Trento pareggia e si porta sul 3-3 con Kovacevic. Il parziale continua con i canarini che siglano l’8-5. Trento, agguerrita grazie a Russell, ritorna in parità sul 15-15. Modena ritorna in vantaggio 17-15, ma un muro di Lisinac permette a Trento di pareggiare portando il punteggio sul 19-19. La partita resta in equilibrio fino al 22-22, poi un ace di Russell porta i trentini al set bal 22-24 e Kovacevic chiude il set 22-25.

Il secondo set parte con i canarini in vantaggio 3-1 con un ace di Holt. Un attacco di Kovacevic pareggia i conti e Trento va sul 3-3. Il parziale continua con Modena in attacco che va sull’8-7. Poi, grazie ad un attacco di Anderson, i canarini volano sul 14-12. Vettori pareggia e porta Trento sul 16-16. Modena ritorna in attacco e Anderson porta la sua squadra a +2, sul 22-20. Entra in campo Cebulj che sbaglia il servizio e regala il set ball a Modena che va sul 24-22. Anderson sbaglia battuta e si va sul 24-23. Il set si chiude 25-23 con un errore al servizio di Russell.

Nel terzo parziale si parte in equilibrio fino al 6-6. Un primo tempo di Candellaro sigla il 6-8, ma con un muro di Christenson si ritorna in parità (8-8). La partita continua punto a punto fino al 15-15. Modena ritorna in attacco e con un ace di Bednorsz va sul 18-15. Vettori accorcia le distanze e porta Trento sul 21-19, ma Modena è inarrestabile e con un primo tempo di Holt si porta sul 24-22 chiudendo poi il set 25-22.

Nel quarto set dopo un parziale di 0-2 per Trento, Modena pareggia andando sul 3-3 con un muro. Il parziale continua in equilibrio fino al 6-6. Holt sigla l’8-6, ma un ace di Vettori pareggia portando i trentini sull’8-8. I canarini ritornano in avanti 10-8 grazie ad un ace di Bednorsz. Poi Modena continua l’allungo andando sul 17-11 con un colpo da maestro di Zaytsev. Trento reagisce e con due ace di Vettori si porta sul punteggio di 18-15. Anderson prima segna il 21-16, poi il 23-20. Il parziale finisce 25-21 per Modena che riesce a portare a casa la vittoria.